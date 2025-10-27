Главы МИД России, Венгрии и КНДР приедут на конференцию в Минске

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет в белорусской столице 28–29 октября, в ней в том числе примут участие главы МИД РФ, Венгрии и КНДР, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.