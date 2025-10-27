Главы МИД России, Венгрии и КНДР приедут на конференцию в Минске

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет в белорусской столице 28–29 октября, в ней в том числе примут участие главы МИД РФ, Венгрии и КНДР, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Минская международная конференция по евразийской безопасности состоится в Минске 28–29 октября 2025 года. Мероприятие проводится под эгидой министерства иностранных дел Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что "конференция уже стала одной из видных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов региональной и глобальной стабильности". По данным пресс-службы, в работе конференции примут участие делегации более 40 государств и 7 международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.
«
"В числе участвующих - министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Корейской народно-демократической республики Чве Сон Хи, Союзный министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све, специальный посланник правительства Китайской народной республики по делам Евразии Сунь Линьцзян", - говорится в сообщении.
Также в мероприятии примут участие генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, заместители министров иностранных дел Ирана, Индии, Камбоджа, Омана, ОАЭ, Таджикистана, директор центра внешнеполитических исследований и международных инициатив при МИД Узбекистана.
Как подчеркнули в пресс-службе, активное участие примет и экспертное сообщество - более двух сотен аналитиков, военных специалистов, исследователей из ведущих академических центров Белоруссии, Австрии, Азербайджана, Армении, Вьетнама, Великобритании, Казахстана, Китая, Индии, России, Италии, Испании, Сербии, США, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Узбекистана и ряда других. Среди них - генерал-майор (в отставке) Рагендра Сингх Ядав (Индия), заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов, директор департамента международного диалога Женевского центра политики безопасности Александра Матас, политолог Дитер Райниш (Австрия), профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дисен и другие.
Как сообщили в пресс-службе, основная тема конференции - "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности". "Дискуссии будут сосредоточены на анализе ключевых тенденций международных отношений, выработке подходов к формированию новой архитектуры безопасности, основанной на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения. Особое внимание будет уделено диалогу между Востоком и Западом, укреплению мер доверия и предотвращению конфронтации. Цель конференции - не добиться согласия любой ценой, а создать пространство, где можно быть услышанным, что сегодня приобретает особую ценность в условиях растущей международной турбулентности", - говорится в сообщении.
В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР
20 октября, 18:40