Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки - РИА Новости, 27.10.2025
13:16 27.10.2025 (обновлено: 14:13 27.10.2025)
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки - РИА Новости, 27.10.2025
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
Минфин России изменит правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов. РИА Новости, 27.10.2025
министерство финансов рф (минфин россии), россия, общество
Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Общество

Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки

© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие у здания Министерства финансов России
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Прохожие у здания Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минфин России изменит правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов.
«

"По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 года (включительно), супруг (супруга) заемщика — гражданина Российской Федерации <...> и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство, отличное от гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.

Семейная ипотека позволяет семьям с детьми улучшить условия проживания путем покупки жилья в кредит по сниженной ставке. Она стартовала в 2018 году, а условия предоставления льготного кредита за время действия не раз менялись.

При этом, как отметили в Минфине, у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если не хватает средств для получения кредита по программе.
"Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", — добавили в ведомстве.
Россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут снизить ставку по его рыночной части. Ее уровень будет зависеть от условий по рыночным программам банка: размера ключевой ставки и стоимости фондирования.
На минувшей неделе председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко отметила, что семейная ипотека превращается в "столичную", потому что более половины льготных кредитов приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.
