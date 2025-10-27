https://ria.ru/20251027/gosduma-2050804456.html
В Госдуму внесут проект о доплате учителям-наставникам
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается премировать школьных педагогов-наставников за поддержку начинающих учителей и установить для них ежемесячную доплату не менее 50% от оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы
в понедельник.
"Предлагаемый законопроект направлен на создание мощного материального стимула для опытных педагогов, которые готовы взять на себя ответственность за сопровождение и профессиональное становление молодого коллеги", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предусматривается установление доплаты в размере не менее 50% от ставки заработной платы наставника.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что одной из проблем системы образования является "текучесть" кадров, и в большей степени она характерна для молодых специалистов.
"Вот и по экспертным оценкам, средний возраст школьных учителей в России
сегодня составляет 45–46 лет. Возраст 21% учителей 52–58 лет, примерно треть – пенсионеры", - добавил он.
По словам политика, партия "Справедливая Россия
" предлагает премировать опытных педагогов, готовых взять на себя ответственность за сопровождение и профессиональное становление начинающих учителей.