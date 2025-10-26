Председатель Союза женщин Дагестана погибла в ДТП

https://ria.ru/20251026/dagestan-2050784346.html
Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в автокатастрофе, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram. РИА Новости, 26.10.2025
МАХАЧКАЛА, 26 окт — РИА Новости.
Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в автокатастрофе, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram
"Печальная новость. В автомобильной аварии трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева", — написал он.
Глава региона отметил, что Мамутаева была сильным и неравнодушным человеком, посвятившим жизнь республике и ее жителям. Он подчеркнул, что люди уважали ее за активную жизненную позицию, способность объединять вокруг себя людей, вдохновлять и давать им силы двигаться вперед. Он также назвал Мамтуаеву человеком большой души.
Меликов поручил связаться с близкими погибшей, чтобы оказать им помощь и поддержку.
Мамутаева в последние годы также возглавляла комиссию Общественной палаты Дагестана по вопросам общественной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Ранее она была уполномоченной по правам ребенка в регионе.