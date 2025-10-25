Под Хабаровском задержали мужчину по обвинению в продаже данных абонентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Киберполиция Санкт-Петербурга задержала жителя Хабаровского края, который двумя годами ранее, работая в салоне мобильной связи в Ленинградской области, предположительно, продал персональные данные 22 абонентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе служебной командировки в Хабаровский край задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные владельцев абонентских номеров", – говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, в 2023 году задержанный работал специалистом офиса продаж одного из операторов мобильной связи в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти. При этом мужчина периодически выполнял "заказы" на персональные данные абонентов, поступавшие ему анонимно через мессенджер.
"Находясь на работе, он заходил в базу данных абонентов и фотографировал экран монитора с выведенными персональными данными, затем пересылал фото в чат. За заказ он получал от 2000 до 5000 рублей на свой электронный кошелек", – рассказали в ГУМВД.
Полиция выявила 22 случая продажи персональных данных абонентов, по всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в региональном главке.
