В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 25.10.2025
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
специальная военная операция на украине
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
ленинградская область, санкт-петербург, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно понижение скорости мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.
Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в Санкт-Петербурге.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьСанкт-ПетербургАлександр Дрозденко
 
 
