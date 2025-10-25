https://ria.ru/20251025/opasnost-2050515331.html
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно понижение скорости мобильного интернета, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 25.10.2025
