В Ленинградской области бизнесмена заключили под стражу за свалку отходов - РИА Новости, 24.10.2025
16:55 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/zaderzhanie-2050425717.html
В Ленинградской области бизнесмена заключили под стражу за свалку отходов
Предприниматель, задержанный за свалку отходов на территории воинского мемориала "Невский пятачок" в Ленинградской области, заключен под стражу
2025-10-24T16:55:00+03:00
2025-10-24T16:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
санкт-петербург
россия
ленинградская область
происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области бизнесмена заключили под стражу за свалку отходов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Предприниматель, задержанный за свалку отходов на территории воинского мемориала "Невский пятачок" в Ленинградской области, заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Согласившись с позицией прокурора, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в четверг сообщало о задержании владельца компании по утилизации отходов, которая в июне заключила с администрацией Пушкинского района Петербурга госконтракт на ликвидацию несанкционированной свалки строительных отходов.
Согласно контракту, отходы должны были вывозиться на специализированный полигон компании во Всеволожском районе Ленобласти. Поскольку он оказался переполнен, около 36 тысяч кубометров строительного мусора оказалось в Кировском районе Ленобласти в границах воинского мемориала "Невский пятачок", где во времена Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве (статья 171 УК РФ). Экологический ущерб от этой деятельности оценивается в 12,9 миллиона рублей. Как уточняли в ГУМВД, также по факту хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ), поскольку в ходе расследования было установлено, что незаконная свалка появилась в результате недобросовестного исполнения госконтракта на утилизацию отходов.
