Делегация парламента КНДР завершила свой визит в Россию

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Делегация парламента КНДР завершила свой недельный визит в Россию, вернувшись на родину в пятницу, сообщило посольство РФ в Корейской Народно-Демократической Республике.

"Двадцать четвертого октября посол России в КНДР Александр Мацегора в международном аэропорту города Пхеньян встретил руководителя группы содействия развитию корейско-российской дружбы в верховном народном собрании КНДР Ли Чхоля, который находился в нашей стране с официальным визитом", - говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.

Как отметило посольство, в ходе беседы с послом Ли Чхоль заявил, что "остался весьма доволен результатами своей поездки".

Кроме того, посол и руководитель группы содействия развитию корейско-российской дружбы договорились продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление межпарламентских связей между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.