Делегация парламента КНДР завершила свой визит в Россию - РИА Новости, 24.10.2025
17:15 24.10.2025
Делегация парламента КНДР завершила свой визит в Россию
в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, иван мельников, инна святенко, андрей руденко, госдума рф, совет федерации рф, оон
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Иван Мельников, Инна Святенко, Андрей Руденко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, ООН
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Делегация парламента КНДР завершила свой недельный визит в Россию, вернувшись на родину в пятницу, сообщило посольство РФ в Корейской Народно-Демократической Республике.
Парламентская делегация КНДР во главе с председателем парламентской группы дружбы с Россией Ли Чхолем прибыла в Россию 17 октября. В понедельник в Москве прошли переговоры делегации Корейской Народно-Демократическую Республики с первым зампредседателя Госдумы Иваном Мельниковым и заместителем председателя Совета Федерации Инной Святенко, а во вторник - с представителями КНДР встретился замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. В ходе встреч российская и корейская стороны неоднократно подчеркивали высокий уровень непрерывно укрепляющегося союзничества двух государств, а также расширение взаимодействия РФ с Корейской Народно-Демократической Республикой по линии правительств, парламентов, партийных и общественных организаций.
"Двадцать четвертого октября посол России в КНДР Александр Мацегора в международном аэропорту города Пхеньян встретил руководителя группы содействия развитию корейско-российской дружбы в верховном народном собрании КНДР Ли Чхоля, который находился в нашей стране с официальным визитом", - говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.
Как отметило посольство, в ходе беседы с послом Ли Чхоль заявил, что "остался весьма доволен результатами своей поездки".
Кроме того, посол и руководитель группы содействия развитию корейско-российской дружбы договорились продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление межпарламентских связей между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством РФ и КНДР.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Высокопоставленный военный из КНДР попал под санкции ЕС
