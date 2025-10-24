Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 77% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 17 по 19 октября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.