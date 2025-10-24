https://ria.ru/20251024/kod-2050377178.html
Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, заявили в Совфеде
Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.10.2025
Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, заявили в Совфеде
Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, огромной популярностью у потребителя пользуется именно такая одежда, заявила вице-спикер Совфеда Инна... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:49:00+03:00
2025-10-24T14:49:00+03:00
2025-10-24T14:49:00+03:00
общество
россия
санкт-петербург
инна святенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
https://ria.ru/20251009/brend-2047368617.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, инна святенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Инна Святенко, Совет Федерации РФ
Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, заявили в Совфеде
Вице-спикер Совфеда Святенко: культурный код РФ стал трендом среди дизайнеров
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, огромной популярностью у потребителя пользуется именно такая одежда, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
«
"Отмечу, что культурный код России
или той местности (регионах - ред.), в которой проживают, он действительно стал сейчас трендом среди дизайнеров. И мы видим, что пользуется огромной популярностью у потребителя именно такая одежда. Конечно, вдохновлённые богатством российского колорита дизайнеры и создают совершенно новые коллекции. И очень активно их поддерживают региональные власти и продвигают", - сказала сенатор в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня", посвященного IV Международному форуму "Содружество моды", который состоится в Санкт-Петербурге
19-21 ноября.
Святенко
отметила, что одна из тем в легкой промышленности, которая заслуживает внимание – это оборудование и кадры.
"Конечно, сделан был акцент на дизайнерах, но надо не забывать о том, что дизайнер без конструктора, без технолога вообще ничего не сделает. И поэтому очень важно, чтобы мы сейчас выпускали именно те кадры, которые нужны. Более того в колледжах и вузах недостаточно современного оборудования, которым пользуются уже на предприятиях лёгкой промышленности", - сказала она.