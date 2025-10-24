Рейтинг@Mail.ru
14:49 24.10.2025
Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, заявили в Совфеде
Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, заявили в Совфеде

Здание Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Культурный код России стал трендом среди дизайнеров, огромной популярностью у потребителя пользуется именно такая одежда, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
«
"Отмечу, что культурный код России или той местности (регионах - ред.), в которой проживают, он действительно стал сейчас трендом среди дизайнеров. И мы видим, что пользуется огромной популярностью у потребителя именно такая одежда. Конечно, вдохновлённые богатством российского колорита дизайнеры и создают совершенно новые коллекции. И очень активно их поддерживают региональные власти и продвигают", - сказала сенатор в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня", посвященного IV Международному форуму "Содружество моды", который состоится в Санкт-Петербурге 19-21 ноября.
Святенко отметила, что одна из тем в легкой промышленности, которая заслуживает внимание – это оборудование и кадры.
"Конечно, сделан был акцент на дизайнерах, но надо не забывать о том, что дизайнер без конструктора, без технолога вообще ничего не сделает. И поэтому очень важно, чтобы мы сейчас выпускали именно те кадры, которые нужны. Более того в колледжах и вузах недостаточно современного оборудования, которым пользуются уже на предприятиях лёгкой промышленности", - сказала она.
Руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Модные бренды РФ могут продвигаться на экспорт через культурный код
