В Иране пройдет антитеррористическое учение ШОС

18:44 24.10.2025 (обновлено: 19:09 24.10.2025)
в мире
иран
таджикистан
тебриз
шос
снг
в мире, иран, таджикистан, тебриз, шос, снг
В мире, Иран, Таджикистан, Тебриз, ШОС, СНГ
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 24 окт - РИА Новости. Совместное антитеррористическое учение Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-антитеррор-2025" пройдет в Иране 4 декабря, сообщил директор исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
"Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов государств государств-членов ШОС "Саханд-антитеррор-2025", - сказал он при подведении итогов антитеррористических учений СНГ в Таджикистане.
Уларбек Шаршеев указал, что проведение совместного учения и церемонии закрытия ожидается 4 декабря вблизи иранского Тебриза.
Приглашения и программа будут направлены участникам и наблюдателям учений вскоре, добавил он.
Заключительный этап совместных антитеррористических учений компетентных органов государств СНГ "Содружество-антитеррор-2025" завершился в Таджикистане в пятницу при поддержке Антитеррористического центра государств СНГ. Участие в этом этапе приняли представители семи стран содружества: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Росконгресс" стал механизмом реализации потенциала ШОС, заявил Кобяков
22 октября, 16:31
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
