В Иране пройдет антитеррористическое учение ШОС

ДУШАНБЕ, 24 окт - РИА Новости. Совместное антитеррористическое учение Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-антитеррор-2025" пройдет в Иране 4 декабря, сообщил директор исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
"Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов государств государств-членов ШОС "Саханд-антитеррор-2025", - сказал он при подведении итогов антитеррористических учений СНГ в Таджикистане.
Уларбек Шаршеев указал, что проведение совместного учения и церемонии закрытия ожидается 4 декабря вблизи иранского Тебриза.
Приглашения и программа будут направлены участникам и наблюдателям учений вскоре, добавил он.
Заключительный этап совместных антитеррористических учений компетентных органов государств СНГ "Содружество-антитеррор-2025" завершился в Таджикистане в пятницу при поддержке Антитеррористического центра государств СНГ. Участие в этом этапе приняли представители семи стран содружества: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.