ФСИН рассказала об итогах двух дней спецмероприятий

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 1,4 тысячи разыскиваемых лиц задержаны в рамках комплексного федерального оперативно-профилактического мероприятия "Розыск" с 15 по 16 октября, сообщается в ФСИН
ФСИН совместно с МВД России и органами внутренних дел стран СНГ в период с 15 по 16 октября провели второй этап комплексного федерального оперативно-профилактического мероприятия "Розыск".
"Более 7500 сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации во взаимодействии с коллегами из МВД России, министерствами внутренних дел государств-участников СНГ и другими правоохранительными ведомствами осуществили проверку около 16 000 адресов предполагаемого местонахождения лиц, скрывающихся от органов правопорядка, в ходе которой было задержано более 1400 лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, в том числе 1244 осужденных", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Москве и Московской области задержаны 53 и 63 человека, Пермском крае - 56, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 41.
Правоохранители уточнили, что по результатам двух этапов "Розыска" задержано более 2,8 тысячи разыскиваемых лиц.
