ФСИН рассказала об итогах двух дней спецмероприятий - РИА Новости, 24.10.2025
10:19 24.10.2025
ФСИН рассказала об итогах двух дней спецмероприятий
Более 1,4 тысячи разыскиваемых лиц задержаны в рамках комплексного федерального оперативно-профилактического мероприятия "Розыск" с 15 по 16 октября, сообщается РИА Новости, 24.10.2025
ФСИН рассказала об итогах двух дней спецмероприятий

ФСИН: в рамках двух дней "Розыска" задержаны более 1,4 тысячи разыскиваемых лиц

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 1,4 тысячи разыскиваемых лиц задержаны в рамках комплексного федерального оперативно-профилактического мероприятия "Розыск" с 15 по 16 октября, сообщается в ФСИН
ФСИН совместно с МВД России и органами внутренних дел стран СНГ в период с 15 по 16 октября провели второй этап комплексного федерального оперативно-профилактического мероприятия "Розыск".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВД переобъявило в розыск блогера, бросившего в снег маленького сына
20 октября, 04:59
"Более 7500 сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации во взаимодействии с коллегами из МВД России, министерствами внутренних дел государств-участников СНГ и другими правоохранительными ведомствами осуществили проверку около 16 000 адресов предполагаемого местонахождения лиц, скрывающихся от органов правопорядка, в ходе которой было задержано более 1400 лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, в том числе 1244 осужденных", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Москве и Московской области задержаны 53 и 63 человека, Пермском крае - 56, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 41.
Правоохранители уточнили, что по результатам двух этапов "Розыска" задержано более 2,8 тысячи разыскиваемых лиц.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Кисловодске задержали всадника, угрожавшего супругам плетью
23 октября, 21:09
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СНГ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
