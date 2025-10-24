ФСИН рассказала об итогах двух дней спецмероприятий

"Более 7500 сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации во взаимодействии с коллегами из МВД России, министерствами внутренних дел государств-участников СНГ и другими правоохранительными ведомствами осуществили проверку около 16 000 адресов предполагаемого местонахождения лиц, скрывающихся от органов правопорядка, в ходе которой было задержано более 1400 лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, в том числе 1244 осужденных", - говорится в сообщении.