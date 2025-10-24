Прокуратура отменила дело о сроках сдачи ЖК в Ленинградской области

"Проверкой постановления о возбуждении уголовного дела и материалов проверки, поступивших в прокуратуру, установлено, что данное решение вынесено незаконно <...> и подлежит отмене. Из предоставленных материалов следует, что на объекте ведутся строительные работы, выполняется врезка в канализацию. Работы по внешней и внутренней отделке помещений выполнены в полном объеме. На объекте строительства находятся рабочие, которые выполняют врезку в канализацию", - говорится в постановлении об отмене возбуждения дела.