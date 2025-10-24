Прокуратура отменила дело о сроках сдачи ЖК в Ленинградской области

МОСКВА, 24 окт - РИА Недвижимость. Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела из-за нарушения сроков сдачи жилья в жилом комплексе "Квартале Лаголово", который строит структура "Самолета", сообщается в материалах ведомства, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жительницы Ленобласти на нарушение сроков сдачи ЖК "Квартал Лаголово", который строит входящее в группу "Самолет" ООО "СЗ "Самолет Северо-Запад". В самой компании рассказали, что нарушение сроков ввода объекта связано с задержкой подключения квартала к инженерным сетям со стороны ресурсоснабжающей организации.
"Проверкой постановления о возбуждении уголовного дела и материалов проверки, поступивших в прокуратуру, установлено, что данное решение вынесено незаконно <...> и подлежит отмене. Из предоставленных материалов следует, что на объекте ведутся строительные работы, выполняется врезка в канализацию. Работы по внешней и внутренней отделке помещений выполнены в полном объеме. На объекте строительства находятся рабочие, которые выполняют врезку в канализацию", - говорится в постановлении об отмене возбуждения дела.
В нем отмечается, что по показаниям гендиректора ООО "СЗ "Самолет Северо-Запад" Михаила Адонина, на объекте в завершающей стадии находится устройство канализационной насосной станции, после чего будет изготовлена исполнительная документация и получены акты техприсоединения от Водоканала Санкт-Петербурга.
Ранее прокуратура Петербурга отменила постановление о возбуждении двух уголовных дел, которые были заведены из-за задержки сдачи квартир в ЖК "Новое Колпино" и "Курортный квартал", которые строит "Самолет".
"Самолет" основан в 2012 году. Компания специализируется на строительстве жилья. Основными ее акционерами считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин, контролировавший 29,12% группы, умер в августе.
Администрация Котельников требует с ПИК 5,44 миллиарда рублей
24 февраля, 09:40