Прокуратура отменила дело о сроках сдачи ЖК в Ленинградской области
18:00 24.10.2025 (обновлено: 21:20 24.10.2025)
Прокуратура отменила дело о сроках сдачи ЖК в Ленинградской области
Прокуратура отменила дело о сроках сдачи ЖК в Ленинградской области
Прокуратура отменила дело о сроках сдачи ЖК в Ленинградской области

ЖК "Квартал Лаголово" в Ленинградской области
© ГК "Самолет"
ЖК "Квартал Лаголово" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Недвижимость. Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела из-за нарушения сроков сдачи жилья в жилом комплексе "Квартале Лаголово", который строит структура "Самолета", сообщается в материалах ведомства, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жительницы Ленобласти на нарушение сроков сдачи ЖК "Квартал Лаголово", который строит входящее в группу "Самолет" ООО "СЗ "Самолет Северо-Запад". В самой компании рассказали, что нарушение сроков ввода объекта связано с задержкой подключения квартала к инженерным сетям со стороны ресурсоснабжающей организации.
"Проверкой постановления о возбуждении уголовного дела и материалов проверки, поступивших в прокуратуру, установлено, что данное решение вынесено незаконно <...> и подлежит отмене. Из предоставленных материалов следует, что на объекте ведутся строительные работы, выполняется врезка в канализацию. Работы по внешней и внутренней отделке помещений выполнены в полном объеме. На объекте строительства находятся рабочие, которые выполняют врезку в канализацию", - говорится в постановлении об отмене возбуждения дела.
В нем отмечается, что по показаниям гендиректора ООО "СЗ "Самолет Северо-Запад" Михаила Адонина, на объекте в завершающей стадии находится устройство канализационной насосной станции, после чего будет изготовлена исполнительная документация и получены акты техприсоединения от Водоканала Санкт-Петербурга.
Ранее прокуратура Петербурга отменила постановление о возбуждении двух уголовных дел, которые были заведены из-за задержки сдачи квартир в ЖК "Новое Колпино" и "Курортный квартал", которые строит "Самолет".
"Самолет" основан в 2012 году. Компания специализируется на строительстве жилья. Основными ее акционерами считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин, контролировавший 29,12% группы, умер в августе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
