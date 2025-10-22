Рейтинг@Mail.ru
В бизнес-альянсе оценили важность предстоящего визита Путина в Индию - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 22.10.2025 (обновлено: 16:01 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/vizit-2049876549.html
В бизнес-альянсе оценили важность предстоящего визита Путина в Индию
В бизнес-альянсе оценили важность предстоящего визита Путина в Индию - РИА Новости, 22.10.2025
В бизнес-альянсе оценили важность предстоящего визита Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию укрепит трехстороннее сотрудничество РФ, Индии и Китая, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:00:00+03:00
2025-10-22T16:01:00+03:00
в мире
индия
россия
китай
владимир путин
сэмми котвани
нарендра моди
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251020/missiya-2049370820.html
https://ria.ru/20251022/ssha-2049871901.html
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, китай, владимир путин, сэмми котвани, нарендра моди, брикс
В мире, Индия, Россия, Китай, Владимир Путин, Сэмми Котвани, Нарендра Моди, БРИКС
В бизнес-альянсе оценили важность предстоящего визита Путина в Индию

Котвани: визит Путина в Нью-Дели укрепит сотрудничество России, Индии и Китая

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию укрепит трехстороннее сотрудничество РФ, Индии и Китая, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
Помощник президента России Юрий Ушаков 29 августа сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди 25 сентября подтвердил, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели.
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"У России серьезная миссия". Прогноз индийской провидицы на 2026-й
20 октября, 19:15
"Россия, Индия, Китай - это "хорошая команда". Мы говорим уже не о только торговле, а о том, как в нынешних геополитических условиях создать лучшие возможности для всех. Просто торговать для нас - это уже недостаточно. Теперь нам нужно подумать, как мы можем работать вместе, как создать платформу, на которой мы сможем сделать этот мир лучше, создать многополярную систему, где эти три великие державы смогут работать вместе", - сказал агентству Котвани.
По словам президента Индийского бизнес-альянса, несмотря на проблемы в мировой экономики, три страны продолжат вместе работать над глобализацией.
"Речь идет о совместной работе, которая позволит воплотить идеи глобализации в реальность. У наших трех стран в совокупности есть ресурсы, технологии и рабочая сила, и мы должны использовать это. Визит Путина в Индию укрепит трехстороннее сотрудничество", - заключил Котвани.
В октябре 2024 года Путин, Моди и лидер КНР СИ Цзиньпин встретились на саммите БРИКС в Казани.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В США заявили о намерении пересмотреть торговые отношения с Китаем
15:44
 
В миреИндияРоссияКитайВладимир ПутинСэмми КотваниНарендра МодиБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала