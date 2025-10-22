В бизнес-альянсе оценили важность предстоящего визита Путина в Индию

По словам президента Индийского бизнес-альянса, несмотря на проблемы в мировой экономики, три страны продолжат вместе работать над глобализацией.

"Речь идет о совместной работе, которая позволит воплотить идеи глобализации в реальность. У наших трех стран в совокупности есть ресурсы, технологии и рабочая сила, и мы должны использовать это. Визит Путина в Индию укрепит трехстороннее сотрудничество", - заключил Котвани.