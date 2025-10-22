https://ria.ru/20251022/vizit-2049876549.html
В бизнес-альянсе оценили важность предстоящего визита Путина в Индию
В бизнес-альянсе оценили важность предстоящего визита Путина в Индию
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию укрепит трехстороннее сотрудничество РФ, Индии и Китая, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
Помощник президента России Юрий Ушаков
29 августа сообщил, что Путин
планирует посетить Индию
в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди
25 сентября подтвердил, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели
.
"Россия, Индия, Китай
- это "хорошая команда". Мы говорим уже не о только торговле, а о том, как в нынешних геополитических условиях создать лучшие возможности для всех. Просто торговать для нас - это уже недостаточно. Теперь нам нужно подумать, как мы можем работать вместе, как создать платформу, на которой мы сможем сделать этот мир лучше, создать многополярную систему, где эти три великие державы смогут работать вместе", - сказал агентству Котвани
.
По словам президента Индийского бизнес-альянса, несмотря на проблемы в мировой экономики, три страны продолжат вместе работать над глобализацией.
"Речь идет о совместной работе, которая позволит воплотить идеи глобализации в реальность. У наших трех стран в совокупности есть ресурсы, технологии и рабочая сила, и мы должны использовать это. Визит Путина в Индию укрепит трехстороннее сотрудничество", - заключил Котвани.
В октябре 2024 года Путин, Моди и лидер КНР СИ Цзиньпин
встретились на саммите БРИКС
в Казани
.