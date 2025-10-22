Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Казахстана встретится с Ушаковым и Лавровым
09:05 22.10.2025 (обновлено: 10:22 22.10.2025)
Глава МИД Казахстана встретится с Ушаковым и Лавровым
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев в ходе визита в Россию встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем РИА Новости, 22.10.2025
Глава МИД Казахстана встретится с Ушаковым и Лавровым

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев в ходе визита в Россию встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил в среду МИД России.
“Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, а также с помощником президента Российской Федерации по внешней политике Юрием Ушаковым”, - сказано в сообщении министерства.
Отмечается, что с главой российского МИД Кошербаев обсудит вопросы региональной и международной повестки, углубление сотрудничества в международных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС.
Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров и Кошербаев обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Токаев предложил Путину обсудить строительство АЭС в Казахстане
10 октября, 15:21
 
