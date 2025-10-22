Военные стран ОДКБ на учениях отрабатывают доставку гумпомощи

МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Военнослужащие стран-участниц ОДКБ на учениях в Таджикистане "Нерушимое братство - 2025" отрабатывают вопросы доставки гуманитарной помощи населению в условиях конфликта, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

"В ходе одного из этапов учений колонна подверглась нападению условных террористов, организовавших засаду на маршруте следования. Атака отражена благодаря слаженным действиям подразделений охранения. Колонна продолжила движение к месту назначения", - говорится в сообщении.