Военные стран ОДКБ на учениях отрабатывают доставку гумпомощи - РИА Новости, 22.10.2025
15:35 22.10.2025
Военные стран ОДКБ на учениях отрабатывают доставку гумпомощи
Военнослужащие стран-участниц ОДКБ на учениях в Таджикистане "Нерушимое братство - 2025" отрабатывают вопросы доставки гуманитарной помощи населению в условиях... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, таджикистан, белоруссия, россия, одкб, ми-24
В мире, Таджикистан, Белоруссия, Россия, ОДКБ, Ми-24
Военные стран ОДКБ на учениях отрабатывают доставку гумпомощи

МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Военнослужащие стран-участниц ОДКБ на учениях в Таджикистане "Нерушимое братство - 2025" отрабатывают вопросы доставки гуманитарной помощи населению в условиях конфликта, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
"На полигоне Фахрабад в Таджикистане во время учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" миротворческие силы отрабатывают порядок доставки гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате условного конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского минобороны.
Отмечается, что грузы доставляют наземным транспортом. Автомобильные колонны находятся под усиленной охраной подразделений из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
"В ходе одного из этапов учений колонна подверглась нападению условных террористов, организовавших засаду на маршруте следования. Атака отражена благодаря слаженным действиям подразделений охранения. Колонна продолжила движение к месту назначения", - говорится в сообщении.
Согласно ему, в воздухе безопасность гуманитарной миссии обеспечивают ударно-боевые вертолеты Ми-24 армейской авиации Таджикистана.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Лавров провел заседание по подготовке к председательству России в ОДКБ
20 октября, 18:16
 
