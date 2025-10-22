https://ria.ru/20251022/tseli-2049746358.html
В небе над Ленинградской областью поразили несколько воздушных целей
Несколько воздушных целей, предварительно, поражены в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:43:00+03:00
ленинградская область
лужский район
александр дрозденко
РИА Новости
2025
Губернатор Дрозденко: ПВО сбила несколько воздушных целей в небе над Ленобластью