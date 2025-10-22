Совфед одобрил соглашение между Россией и Кувейтом о выдаче преступников

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения между Россией и Кувейтом о выдаче преступников.

Уточняется, что стороны обязуются в соответствии с положениями соглашения выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.