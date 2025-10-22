Рейтинг@Mail.ru
22.10.2025
11:08 22.10.2025
Совфед одобрил соглашение между Россией и Кувейтом о выдаче преступников
Совфед одобрил соглашение между Россией и Кувейтом о выдаче преступников
Совфед одобрил соглашение между Россией и Кувейтом о выдаче преступников
Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения между Россией и Кувейтом о выдаче преступников.
Совфед одобрил соглашение между Россией и Кувейтом о выдаче преступников

Совфед ратифицировал соглашение с Кувейтом о выдаче преступников

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения между Россией и Кувейтом о выдаче преступников.
В документе предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Государством Кувейт о выдаче, подписанное в Санкт-Петербурге 28 июня 2024 года.
Уточняется, что стороны обязуются в соответствии с положениями соглашения выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.
В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР
20 октября, 18:40
В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР
20 октября, 18:40
 
Россия
Кувейт
Совет Федерации РФ
 
 
