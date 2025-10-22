https://ria.ru/20251022/rossiya-2049921793.html
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету - РИА Новости, 23.10.2025
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету
Поступающих в российские педагогические вузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который они планируют преподавать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T19:04:00+03:00
2025-10-22T19:04:00+03:00
2025-10-23T11:13:00+03:00
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/67/1028376740_0:255:4901:3012_1920x0_80_0_0_a20e2d6285cba94f63d9a1616969f8bf.jpg
https://ria.ru/20251021/ege-2049621620.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/67/1028376740_273:0:4629:3267_1920x0_80_0_0_8e6981695766376972a9f2cb6b2ba0eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по своим будущим предметам
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Поступающих в российские педагогические вузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который они планируют преподавать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать только при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет без изменений, то есть по действующему перечню", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобрнауки, изменения затронут направление подготовки "Педагогическое образование" в части установления в качестве обязательных вступительных испытаний ЕГЭ, соответствующих профилям подготовки школьных учителей.
Так, абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике.
"Исходим из того, что глубокое знание собственного предмета является принципиально важным для будущего педагога", - заключили в министерстве.