Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Поступающих в российские педагогические вузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который они планируют преподавать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать только при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет без изменений, то есть по действующему перечню", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобрнауки, изменения затронут направление подготовки "Педагогическое образование" в части установления в качестве обязательных вступительных испытаний ЕГЭ, соответствующих профилям подготовки школьных учителей.

Так, абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике.