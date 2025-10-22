Рейтинг@Mail.ru
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 22.10.2025 (обновлено: 11:13 23.10.2025)
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049921793.html
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету - РИА Новости, 23.10.2025
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету
Поступающих в российские педагогические вузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который они планируют преподавать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T19:04:00+03:00
2025-10-23T11:13:00+03:00
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/67/1028376740_0:255:4901:3012_1920x0_80_0_0_a20e2d6285cba94f63d9a1616969f8bf.jpg
https://ria.ru/20251021/ege-2049621620.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/67/1028376740_273:0:4629:3267_1920x0_80_0_0_8e6981695766376972a9f2cb6b2ba0eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету

Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по своим будущим предметам

© Fotolia / Syda ProductionsЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Fotolia / Syda Productions
Лекция в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Поступающих в российские педагогические вузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который они планируют преподавать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать только при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет без изменений, то есть по действующему перечню", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобрнауки, изменения затронут направление подготовки "Педагогическое образование" в части установления в качестве обязательных вступительных испытаний ЕГЭ, соответствующих профилям подготовки школьных учителей.
Так, абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике.
"Исходим из того, что глубокое знание собственного предмета является принципиально важным для будущего педагога", - заключили в министерстве.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
21 октября, 16:11
 
ОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала