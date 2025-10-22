Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале при атаке БПЛА пострадали несколько коммерческих объектов
09:42 22.10.2025 (обновлено: 10:13 22.10.2025)
В Махачкале при атаке БПЛА пострадали несколько коммерческих объектов
Махачкала
МАХАЧКАЛА, 22 окт - РИА Новости. Несколько коммерческих объектов и две единицы общественного транспорта пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Махачкалу, сообщил мэр города Джамбулат Салавов.
В среду утром на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников, их целью стало одно из предприятий республики, сообщил ранее глава республики Сергей Меликов. Он отмечал, что сведений о жертвах и пострадавших пока нет, информация о разрушениях уточняется. С 6.30 иск в регионе действует режим беспилотной опасности.
"На месте работают муниципальные службы и правоохранительные органы. Территория ограждена, проводится оценка ущерба. Пострадало два общественных транспорта и несколько коммерческих объектов, пострадавших нет", - написал Салавов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что движение перекрыто на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Камаева и попросил с пониманием отнестись к временным ограничениям и пользоваться объездными путями.
"Угроза применения беспилотных летательных аппаратов сохраняется, поэтому прошу сохранять бдительность: при сигналах оповещения незамедлительно проходите в укрытия и строго выполняйте указания силовых структур и специалистов", - отметил Салавов, призвав горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.
В Херсоне прогремели взрывы
