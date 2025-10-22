В Махачкале при атаке БПЛА пострадали несколько коммерческих объектов

МАХАЧКАЛА, 22 окт - РИА Новости. Несколько коммерческих объектов и две единицы общественного транспорта пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Махачкалу, сообщил мэр города Джамбулат Салавов.

В среду утром на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников, их целью стало одно из предприятий республики, сообщил ранее глава республики Сергей Меликов . Он отмечал, что сведений о жертвах и пострадавших пока нет, информация о разрушениях уточняется. С 6.30 иск в регионе действует режим беспилотной опасности.

"На месте работают муниципальные службы и правоохранительные органы. Территория ограждена, проводится оценка ущерба. Пострадало два общественных транспорта и несколько коммерческих объектов, пострадавших нет", - написал Салавов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что движение перекрыто на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Камаева и попросил с пониманием отнестись к временным ограничениям и пользоваться объездными путями.