В Ленинградской области повара кафе зарезал его предшественник

В ходе розыска был установлен подозреваемый. Им оказался 28-летний местный житель, который раньше был поваром в этом же заведении. На почве конкуренции между мужчинами возник конфликт.

Пресс-служба опубликовала видеокадры с моментом нападения, на которых подозреваемый с ножом набрасывается на мужчину, который разговаривал по телефону у служебного входа, наносит ему несколько ударов в область шеи и груди, валит на землю и продолжает наносить удары. После этого подозреваемый убегает, а затем возвращается и добивает мужчину, пытающегося доползти до входа в кафе.