16:57 22.10.2025 (обновлено: 16:58 22.10.2025)
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
бокситогорский район
Убийство повара в кафе в Ленинградской области
Осторожно, жесткие кадры! В Ленобласти повара в кафе зарезал его предшественник – мужчина, также работавший поваром в этом заведении. Конфликт, как пояснили в полиции, произошел на почве конкуренции. Подозреваемый задержан, возбуждено дело об убийстве.
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, бокситогорский район
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Бокситогорский район
В Ленинградской области повара кафе зарезал его предшественник

В Ленинградской области бывший повар кафе зарезал нового сотрудника

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший повар из Ленобласти зарезал нового сотрудника кафе, где раньше работал, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать первого октября в полицию Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что у входа в кафе на Советской улице дом 1 в Пикалёво обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Установлено, что погибший - 49-летний повар этого кафе", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ходе розыска был установлен подозреваемый. Им оказался 28-летний местный житель, который раньше был поваром в этом же заведении. На почве конкуренции между мужчинами возник конфликт.
Пресс-служба опубликовала видеокадры с моментом нападения, на которых подозреваемый с ножом набрасывается на мужчину, который разговаривал по телефону у служебного входа, наносит ему несколько ударов в область шеи и груди, валит на землю и продолжает наносить удары. После этого подозреваемый убегает, а затем возвращается и добивает мужчину, пытающегося доползти до входа в кафе.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), подозреваемый задержан.
