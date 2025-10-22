https://ria.ru/20251022/povar-2049894244.html
В Ленинградской области повара кафе зарезал его предшественник
Бывший повар из Ленобласти зарезал нового сотрудника кафе, где раньше работал, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший повар из Ленобласти зарезал нового сотрудника кафе, где раньше работал, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать первого октября в полицию Бокситогорского района Ленинградской области
поступило сообщение о том, что у входа в кафе на Советской улице дом 1 в Пикалёво
обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Установлено, что погибший - 49-летний повар этого кафе", - сообщается в Telegram-канале
ведомства.
В ходе розыска был установлен подозреваемый. Им оказался 28-летний местный житель, который раньше был поваром в этом же заведении. На почве конкуренции между мужчинами возник конфликт.
Пресс-служба опубликовала видеокадры с моментом нападения, на которых подозреваемый с ножом набрасывается на мужчину, который разговаривал по телефону у служебного входа, наносит ему несколько ударов в область шеи и груди, валит на землю и продолжает наносить удары. После этого подозреваемый убегает, а затем возвращается и добивает мужчину, пытающегося доползти до входа в кафе.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство), подозреваемый задержан.