В Казахстане сообщили, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL

АЛМА-АТА, 22 окт - РИА Новости. Результаты расследования крушения азербайджанского лайнера Embraer-190, разбившегося под Актау, могут быть обнародованы и после нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии.