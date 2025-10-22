https://ria.ru/20251022/otchet-2049799629.html
В Казахстане сообщили, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL
В Казахстане сообщили, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL
Результаты расследования крушения азербайджанского лайнера Embraer-190, разбившегося под Актау, могут быть обнародованы и после нового года, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.10.2025
В Казахстане сообщили, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL
Бозумбаев: отчет об авиакрушении AZAL могут обнародовать после нового года