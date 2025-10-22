Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане сообщили, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL - РИА Новости, 22.10.2025
12:03 22.10.2025
В Казахстане сообщили, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL
В Казахстане сообщили, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL
Результаты расследования крушения азербайджанского лайнера Embraer-190, разбившегося под Актау, могут быть обнародованы и после нового года, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.10.2025
В Казахстане сообщили, когда может быть обнародован отчет о крушении AZAL

Бозумбаев: отчет об авиакрушении AZAL могут обнародовать после нового года

Крушение самолета в Актау. Архивное фото
АЛМА-АТА, 22 окт - РИА Новости. Результаты расследования крушения азербайджанского лайнера Embraer-190, разбившегося под Актау, могут быть обнародованы и после нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии.
"Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть. Соответствующая работа идет", - сказал Бозумбаев в кулуарах парламента.
В начале августа Бозумбаев заявлял, что Казахстан представит окончательный отчет о крушении самолета компании "Азербайджанские авиалинии" через несколько месяцев. Тогда же он сообщал, что модульный блок авионики с лайнера направили на экспертизу в США.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Алиев был в контакте с Путиным после ситуации с самолетом AZAL
