Украинские беспилотники атаковали предприятие в Дагестане

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали предприятие в Дагестане, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
«
"Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики", — написал он.
Сведений о жертвах и пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется. На фоне объявленной опасности атаки БПЛА Меликов призвал жителей соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.
Позже мэр Джамбулат Салавов уточнил, что целью беспилотников стало предприятие в Махачкале. На месте происшествия работают все городские и республиканские экстренные службы, добавил он.
Украинские боевики ежедневно атакуют российские приграничные регионы. В ответ на удары по гражданским объектам ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
22 июня 2022, 17:18