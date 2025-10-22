Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали предприятие в Дагестане
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 22.10.2025 (обновлено: 09:34 22.10.2025)
Украинские беспилотники атаковали предприятие в Дагестане
Украинские беспилотники атаковали предприятие в Дагестане
Дроны ВСУ атаковали предприятие в Дагестане, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 22.10.2025
Украинские беспилотники атаковали предприятие в Дагестане

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали предприятие в Дагестане, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
«
"Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики", — написал он.
Сведений о жертвах и пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется. На фоне объявленной опасности атаки БПЛА Меликов призвал жителей соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.
Позже мэр Джамбулат Салавов уточнил, что целью беспилотников стало предприятие в Махачкале. На месте происшествия работают все городские и республиканские экстренные службы, добавил он.
Украинские боевики ежедневно атакуют российские приграничные регионы. В ответ на удары по гражданским объектам ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
