ПВО уничтожила три БПЛА в Ленобласти
ПВО уничтожила три БПЛА в Ленобласти - РИА Новости, 22.10.2025
ПВО уничтожила три БПЛА в Ленобласти
ПВО уничтожила три БПЛА в Лужском районе Ленинградской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T06:55:00+03:00
2025-10-22T06:55:00+03:00
2025-10-22T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
лужский район
ленинградская область
александр дрозденко
лужский район
ленинградская область
ПВО уничтожила три БПЛА в Ленобласти
