ПВО уничтожила три БПЛА в Ленобласти
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 22.10.2025
ПВО уничтожила три БПЛА в Ленобласти
ПВО уничтожила три БПЛА в Лужском районе Ленинградской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
специальная военная операция на украине
безопасность
лужский район
ленинградская область
александр дрозденко
лужский район
ленинградская область
безопасность, лужский район, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Лужский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила три БПЛА в Лужском районе Ленинградской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Силами ПВО 3 БПЛА уничтожены в Лужском районе Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
ПВО сбила три БПЛА в Псковской области
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Лужский район
Ленинградская область
Александр Дрозденко
 
 
