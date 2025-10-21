Рейтинг@Mail.ru
Изменения в трассировке внесены в проект строительства КАД-2 - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/trassirovka-2049698253.html
Изменения в трассировке внесены в проект строительства КАД-2
Изменения в трассировке внесены в проект строительства КАД-2 - РИА Новости, 21.10.2025
Изменения в трассировке внесены в проект строительства КАД-2
Изменения в трассировке внесены в проект строительства кольцевой автодороги-2 (КАД-2) в Ленобласти, возведение трассы пройдет без изъятия земельных участков... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T20:08:00+03:00
2025-10-21T20:08:00+03:00
россия
ленинградская область
всеволожский район
александр дрозденко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg
https://ria.ru/20251021/avtodoroga-2049617147.html
https://ria.ru/20251014/gost-2048087543.html
россия
ленинградская область
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_32860f53add539a93597093c5d3194a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко, владимир путин
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Изменения в трассировке внесены в проект строительства КАД-2

Изменения в трассировке внесены в проект строительства КАД-2 в Ленобласти

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Изменения в трассировке внесены в проект строительства кольцевой автодороги-2 (КАД-2) в Ленобласти, возведение трассы пройдет без изъятия земельных участков вблизи Кавголовских озер, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Предложение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко об изменении трассировки второго этапа КАД-2 было поддержано президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным - ред.). КАД-2 будет проложена между автотрассой М-11 "Нева" и деревней Кузьмолово. Соответствующие изменения уже внесены в федеральную схему территориального планирования", - сообщает пресс-служба.
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье
Вчера, 15:55
На встрече с депутатами заксобрания области Дрозденко рассказал, что решение об изменении трассировки второго этапа КАД-2 позволит избежать изъятия земельных участков вблизи Кавголовских озер.
"К проекту строительства КАД-2 мы подошли творчески, в том числе с учетом экономии средств федерального бюджета, с учетом условий министерства обороны и позиций жителей региона. Эти предложения по изменению второго этапа трассы были направлены в правительство РФ. Со стороны президента РФ поступило положительное решение по изменению трассировки КАД-2", - пояснил глава региона.
В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что речь идет о коттеджных поселках, СНТ, ДНП, расположенных вдоль Хиттоловской дороги, и других территориях Всеволожского района, которые ранее планировалось отвести под строительство КАД-2.
Проектом КАД-2 активно занялись в 2021 году после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца". Сообщалось, что протяженность КАД-2 составит 348 километров, в том числе 112 километров – новое строительство в два этапа. При этом приоритетный участок, который предполагается построить в первую очередь, проходит от трассы М-11 "Нева" до примыкания к региональной дороге в районе Кузьмолово.
Дорога - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ГОСТ впервые урегулирует габаритные ворота на автодорогах
14 октября, 02:32
 
РоссияЛенинградская областьВсеволожский районАлександр ДрозденкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала