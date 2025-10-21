Изменения в трассировке внесены в проект строительства КАД-2

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Изменения в трассировке внесены в проект строительства кольцевой автодороги-2 (КАД-2) в Ленобласти, возведение трассы пройдет без изъятия земельных участков вблизи Кавголовских озер, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Предложение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко об изменении трассировки второго этапа КАД-2 было поддержано президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным - ред.). КАД-2 будет проложена между автотрассой М-11 "Нева" и деревней Кузьмолово. Соответствующие изменения уже внесены в федеральную схему территориального планирования", - сообщает пресс-служба.

На встрече с депутатами заксобрания области Дрозденко рассказал, что решение об изменении трассировки второго этапа КАД-2 позволит избежать изъятия земельных участков вблизи Кавголовских озер.

"К проекту строительства КАД-2 мы подошли творчески, в том числе с учетом экономии средств федерального бюджета, с учетом условий министерства обороны и позиций жителей региона. Эти предложения по изменению второго этапа трассы были направлены в правительство РФ. Со стороны президента РФ поступило положительное решение по изменению трассировки КАД-2", - пояснил глава региона.

В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что речь идет о коттеджных поселках, СНТ, ДНП, расположенных вдоль Хиттоловской дороги, и других территориях Всеволожского района, которые ранее планировалось отвести под строительство КАД-2.