Политики и эксперты подвели итоги 15 лет работы Собянина в Москве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва за последние 15 лет стала одной из самых динамично развивающихся мировых столиц, городом, в котором комфортно жить, работать и растить детей, городом, который заботится о своих жителях, считают опрошенные РИА Новости политические и общественные деятели.

Пятнадцать лет назад, 21 октября 2010 года, в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин. За эти полтора десятилетия столица превратилась в один из лучших городов мира, настоящий "умный город", где был создан высокий "московский стандарт" управления, Москва стала городом, в котором комфортно жить, отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

По его словам, в центре внимания команды мэра всегда был и остается человек.

"Забота о москвичах - безусловный приоритет: традиционно более половины столичного бюджета направляется на социальные программы. Как говорит мэр Москвы, сегодня столица России конкурирует с ведущими городскими экономиками мира, и ключевой ресурс в этом противостоянии – это люди, их благосостояние, умы и таланты. Именно ради них мы создаем город, который может претендовать на звание лучшего на Земле", - сказал спикер Мосгордумы.

В свою очередь лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что за эти 15 лет новаторство и стратегическое видение мэра Москвы позволили реализовать крупные инфраструктурные проекты, которые принципиально изменили все сферы городской жизни - от благоустройства и транспорта до здравоохранения и промышленности.

"Сегодня Москва по праву считается одним из самых развивающихся, комфортных и безопасных мегаполисов мира. Отрадно видеть, что из года в год особое внимание мэр уделяет социальной политике, москвичи старшего поколения, многодетные семьи и участники СВО в полной мере получают заботу и поддержку города", - добавил Слуцкий.

Облик Москвы полностью изменился за 15 лет, считает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Великолепная транспортная инфраструктура, в любую точку города вы можете добраться на комфортабельном общественном транспорте, количество станций Московского метрополитена каждый год увеличивается. Новые развязки, формируются транспортные артерии, которые насыщают Москву товарами, продуктами, ускоряют рост экономического потенциала столицы. Социальная инфраструктура - больницы, поликлиники, МФЦ - всё новое", - сказал он.

По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, после определенной паузы, необходимой для погружения в многообразие проблематики, с момента, как Собянин возглавил столицу, новый мэр и его команда совершили серьёзный прорыв в развитии мегаполиса.

"Масса новых станций метро, новые транспортные развязки, преображенные парки и набережные, программа реновации жилья. За 15 лет город изменился к лучшему, стал более комфортным для жизни", - считает Брод.

Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев также отметил, что Москва стала очень удобной - удобно записываться в поликлинику, пользоваться транспортом, поддерживать некоммерческие организации, голосовать.

"Про выборы скажу отдельно: в столице сформировался московский стандарт наблюдения за выборами, ставший эталоном для регионов, а само голосование цифровизировалось, позволяя гораздо большему количеству горожан участвовать в жизни города и страны", - добавил собеседник агентства.

Как подчеркнул лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, Москва - это ведущий мегаполис мира по целому ряду показателей.

"Здесь удобно, комфортно и безопасно. А еще - очень современно и красиво! И в этом огромная заслуга мэра и его команды, которые сделали то, что еще совсем недавно казалось невозможным. Москва сегодня - это олицетворение мирового лидерства России, образ ее будущего, которое в столице наступает уже сегодня", - сказал Миронов.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Машаров назвал Москву "городом-садом".

"Город комфортных прогулок. Раньше, чтобы погулять, все ездили в Санкт-Петербург, европейские столицы. Москва перещеголяла всех своей красотой, жизнерадостностью, яркими и приятными цветами", - поделился мнением он.

Инициативы Собянина связаны с созданием экосистемы исторической памяти, которая больше, чем сохраненные здания или отдельные памятники, это чувство гордости, сопричастности, величия, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

"За 15 лет я вижу, как преобразилась Москва, будучи москвичкой во многих поколениях. Сейчас это город, который всех объединяет, его историческая, культурная составляющая сегодня притягивает, одновременно формируя очень важные просветительские, методические подходы к тому, как должно быть, и с каким уважением и профессионализмом нужно относиться ко всему, из чего складывается наше мировоззрение. Уверена, что в будущем все будет и дальше преображаться, потому что заложен настоящий содержательный фундамент", - добавила Малышева.

Лидер ЛДПР Слуцкий также отметил особый вклад Москвы в сохранение исторической памяти.

"Отдельно хочу выразить признательность за увековечивание памяти основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского — уже три года в столице существует улица, носящая его имя", - добавил он.

Столица лидирует во многих российских рейтингах, подчеркнул спикер Мосгордумы Шапошников.

"В прошлом году Москва возглавила 30 национальных рейтингов городов и субъектов России. На протяжении последних четырех лет столица лидирует в рейтинге качества жизни городов, составляемом Агентством стратегических инициатив", - сообщил он.

Шапошников добавил, что столица занимает второе место среди регионов России по ожидаемой продолжительности жизни: с 2010 года этот показатель увеличился почти на пять лет и составляет 79,5 лет.