Новые меры поддержки родителей анонсировали в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Новые меры поддержки родителей анонсировали в Ленобласти, планируется, что часть региональной выплаты на рождение ребенка можно будет получить еще до родов, об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Мы разрешим частично использовать эти средства еще до рождения ребенка, чтобы помочь родителям покрыть предстоящие расходы. Это принципиально новая, гибкая форма поддержки", - заявил Дрозденко.
Поясняется, что изменения коснутся единовременного пособия при рождении ребенка, которое выплачивается в Ленинградской области при рождении первого и каждого последующего ребенка. При этом для получения выплаты потребуется обязательная регистрация рождения в Ленинградской области.
"Впервые у нас пошла аккуратная и осторожная тенденция роста рождений первых детей. Мы вошли в пятерку регионов-лидеров по итогам августа", - отметил Дрозденко.
Размер единовременного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания составляет: 36715 рублей при рождении первого ребенка, 47205 рублей при рождении второго ребенка и 62940 рублей при рождении третьего и последующих детей.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что разблокировка до родов предлагается на уровне не менее 40% от размера пособия на первого ребенка.
В Ленинградской области выплачивается также региональный маткапитал.
В случае рождения первого, второго, третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2025 года, средства регионального материнского капитала можно направить на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания посредством электронного сертификата в размере 50 тысяч рублей, при условии регистрации факта рождения в уполномоченных органах Ленинградской области. Размер материнского капитала в случае рождения первого ребенка составляет 175 000 рублей, при рождении второго ребенка - 125 000 рублей, третьего и последующих детей - 139 281 рубль.
