В Крыму назвали отказ ЕС от российского газа недальновидным решением

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что странам Евросоюза можно выразить лишь соболезнование из-за отказа от импорта российского газа.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
"Заведомо глупое и недальновидное решение, которое подрывает экономику европейских стран и делает еще более зависимой. Тут можно только выразить соболезнование Евросоюзу, так как страдать от этого будут, прежде всего, экономики их стран и население", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, нынешние европейские чиновники, желая навредить России любой ценой, готовы пожертвовать благосостоянием населения, а также поставить крест на экономическом развитии и независимости своих стран.