В Крыму назвали отказ ЕС от российского газа недальновидным решением

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что странам Евросоюза можно выразить лишь соболезнование из-за отказа от импорта российского газа.

По его словам, нынешние европейские чиновники, желая навредить России любой ценой, готовы пожертвовать благосостоянием населения, а также поставить крест на экономическом развитии и независимости своих стран.