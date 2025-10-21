Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали отказ ЕС от российского газа недальновидным решением - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/krym-2049520159.html
В Крыму назвали отказ ЕС от российского газа недальновидным решением
В Крыму назвали отказ ЕС от российского газа недальновидным решением - РИА Новости, 21.10.2025
В Крыму назвали отказ ЕС от российского газа недальновидным решением
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что странам Евросоюза можно выразить лишь соболезнование из-за отказа от импорта... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:37:00+03:00
2025-10-21T08:37:00+03:00
в мире
россия
венгрия
словакия
сергей цеков
совет евросоюза
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251021/evropa-2049473207.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, словакия, сергей цеков, совет евросоюза, еврокомиссия
В мире, Россия, Венгрия, Словакия, Сергей Цеков, Совет Евросоюза, Еврокомиссия
В Крыму назвали отказ ЕС от российского газа недальновидным решением

Цеков заявил, что ЕС можно выразить лишь соболезнование из-за отказа от газа РФ

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил РИА Новости, что странам Евросоюза можно выразить лишь соболезнование из-за отказа от импорта российского газа.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
"Заведомо глупое и недальновидное решение, которое подрывает экономику европейских стран и делает еще более зависимой. Тут можно только выразить соболезнование Евросоюзу, так как страдать от этого будут, прежде всего, экономики их стран и население", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, нынешние европейские чиновники, желая навредить России любой ценой, готовы пожертвовать благосостоянием населения, а также поставить крест на экономическом развитии и независимости своих стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияВенгрияСловакияСергей ЦековСовет ЕвросоюзаЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала