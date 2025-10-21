Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото

Политолог рассказал, кто попытается сорвать контакты России и США

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Антироссийски настроенные противники президента США Дональда Трампа попытаются сорвать готовящиеся контакты Москвы и Вашингтона негативными публикациями в американских СМИ, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча Лаврова Рубио может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью.

"У Трампа масса противников внутри США ... Все эти события будут сопровождаться информационными поводами (в СМИ - ред.) различного характера для того, чтобы их (контакты - ред.) саботировать. Создать неблагоприятный информационный контекст", - рассказал Блохин.

Вашингтоном. По его мнению, такая активность может быть вызвана наличием предпосылок для успешных переговоров России и США. Эксперт пояснил, что в качестве места проведения саммита удачно выбрана Венгрия , а отказ Трампа от идеи поставлять Украине ракеты Tomahawk снял одно из имевшихся противоречий между Москвой

Блохин считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио должны подготовить встречу и договориться о главных деталях.

"Эти вопросы между собой и будут обсуждать лидеры в более проработанном виде", - заключил собеседник агентства.