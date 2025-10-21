Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, кто попытается сорвать контакты России и США - РИА Новости, 21.10.2025
11:25 21.10.2025
Политолог рассказал, кто попытается сорвать контакты России и США
2025-10-21T11:25:00+03:00
2025-10-21T11:25:00+03:00
Политолог рассказал, кто попытается сорвать контакты России и США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Антироссийски настроенные противники президента США Дональда Трампа попытаются сорвать готовящиеся контакты Москвы и Вашингтона негативными публикациями в американских СМИ, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо
Вчера, 08:00
Трампа масса противников внутри США... Все эти события будут сопровождаться информационными поводами (в СМИ - ред.) различного характера для того, чтобы их (контакты - ред.) саботировать. Создать неблагоприятный информационный контекст", - рассказал Блохин.
По его мнению, такая активность может быть вызвана наличием предпосылок для успешных переговоров России и США. Эксперт пояснил, что в качестве места проведения саммита удачно выбрана Венгрия, а отказ Трампа от идеи поставлять Украине ракеты Tomahawk снял одно из имевшихся противоречий между Москвой и Вашингтоном.
Блохин считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио должны подготовить встречу и договориться о главных деталях.
"Эти вопросы между собой и будут обсуждать лидеры в более проработанном виде", - заключил собеседник агентства.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчусовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
Вчера, 06:56
 
