Политолог рассказал, кто попытается сорвать контакты России и США

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Антироссийски настроенные противники президента США Дональда Трампа попытаются сорвать готовящиеся контакты Москвы и Вашингтона негативными публикациями в американских СМИ, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью.
По его мнению, такая активность может быть вызвана наличием предпосылок для успешных переговоров России и США. Эксперт пояснил, что в качестве места проведения саммита удачно выбрана Венгрия, а отказ Трампа от идеи поставлять Украине ракеты Tomahawk снял одно из имевшихся противоречий между Москвой и Вашингтоном.
Блохин считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио должны подготовить встречу и договориться о главных деталях.
"Эти вопросы между собой и будут обсуждать лидеры в более проработанном виде", - заключил собеседник агентства.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчусовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.