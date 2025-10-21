В капитале Таврического банка обнаружили дыру в 137 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Временная администрация выявила в капитале обанкротившегося Таврического банка дефицит в 137 миллиардов рублей, следует из материалов арбитражного суда.
Из заключения о финансовом состоянии банка следует, что его активы составляют 93 539 176 тысяч рублей, а обязательства — 230 733 473 тысячи.
"Превышение величины обязательств кредитной организации над стоимостью активов составило 137 194 297 тысяч рублей", — говорится в решении суда о признании банка банкротом.
В начале сентября Центробанк лишил Таврический банк лицензии. Как пояснил регулятор, он больше не видит перспектив продолжения санации и мер по предотвращению банкротства этой кредитной организации.
В октябре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Таврический банк банкротом и открыл конкурсное производство сроком на год — до 15 октября 2026-го.
Конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. По его оценке, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей погасят полностью, расчеты начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе.
По величине активов Таврический банк занимал 60-е место в российской банковской системе. Он стал вторым, у кого отозвали лицензию в этом году.
