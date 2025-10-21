Рейтинг@Mail.ru
В капитале Таврического банка обнаружили дыру в 137 миллиардов рублей
13:51 21.10.2025 (обновлено: 14:43 21.10.2025)
В капитале Таврического банка обнаружили дыру в 137 миллиардов рублей
В капитале Таврического банка обнаружили дыру в 137 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.10.2025
В капитале Таврического банка обнаружили дыру в 137 миллиардов рублей
Временная администрация выявила в капитале обанкротившегося Таврического банка дефицит в 137 миллиардов рублей, следует из материалов арбитражного суда.
Ольга Тузова
Ольга Тузова
санкт-петербург, таврический (банк), агентство по страхованию вкладов, экономика
Санкт-Петербург, Таврический (банк), Агентство по страхованию вкладов, Экономика
В капитале Таврического банка обнаружили дыру в 137 миллиардов рублей

В капитале петербургского Таврического банка нашли дефицит в 137 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев
Офис банка "Таврический" в Москве
Офис банка Таврический в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Офис банка "Таврический" в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Временная администрация выявила в капитале обанкротившегося Таврического банка дефицит в 137 миллиардов рублей, следует из материалов арбитражного суда.
Из заключения о финансовом состоянии банка следует, что его активы составляют 93 539 176 тысяч рублей, а обязательства — 230 733 473 тысячи.
«
"Превышение величины обязательств кредитной организации над стоимостью активов составило 137 194 297 тысяч рублей", — говорится в решении суда о признании банка банкротом.
В начале сентября Центробанк лишил Таврический банк лицензии. Как пояснил регулятор, он больше не видит перспектив продолжения санации и мер по предотвращению банкротства этой кредитной организации.
В октябре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Таврический банк банкротом и открыл конкурсное производство сроком на год — до 15 октября 2026-го.
Конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. По его оценке, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей погасят полностью, расчеты начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе.

По величине активов Таврический банк занимал 60-е место в российской банковской системе. Он стал вторым, у кого отозвали лицензию в этом году.

