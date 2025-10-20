Петербургская биржа запустила торги физическим золотом

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Петербургская биржа вместе с "Гознаком" запустила торги физическим золотом, передает корреспондент РИА Новости.

Торги золотом будут осуществляться на базе инфраструктуры Петербургской биржи и " Гознака ". Московский монетный двор внесен в биржевую спецификацию в качестве базиса поставки слитков по биржевым договорам.

Кроме того, уже состоялась первая сделка. Цена слитка - 11,035 миллиона рублей за 1 килограмм.

Сейчас на бирже доступны четыре категории слитков золота разной массой: 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм и 1000 грамм, следует из слов президента биржи Игоря Артемьева . На данный момент торги рассчитаны на юридических лиц, в частности банки и аффинажные предприятия, но не исключено в дальнейшем рассмотрение возможности участия физических лиц.

Алексей Моисеев. "Наша задача – формирование собственного индекса цен на золото. Уверен, что торги физическим золотом – это первый шаг. После этого появится большое количество производных инструментов. На этой неделе в Минфине обсудим развитие ЦФА на золото. Но для этого нужен простой и понятный для участников торгов индекс", – отметил замминистра финансов РФ

Он допустил, что "было бы хорошо", если примерно четверть от ежегодного объема добычи золота в России - около 400 тонн золота - "проходила" через отечественные биржи.

Летом текущего года Петербургская биржа на ПМЭФ заключила соглашение с "Гознаком" о сотрудничестве на рынке драгоценных металлов, стороны договорились совместными усилиями организовать торговлю физическим золотом в виде стандартных и мерных слитков на платформе Петербургской биржи.