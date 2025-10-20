Рейтинг@Mail.ru
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом
11:42 20.10.2025 (обновлено: 16:15 20.10.2025)
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом
Петербургская биржа вместе с "Гознаком" запустила торги физическим золотом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2025
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом

Петербургская биржа вместе с "Гознаком" запустила торги физическим золотом

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Петербургская биржа вместе с "Гознаком" запустила торги физическим золотом, передает корреспондент РИА Новости.
Торги золотом будут осуществляться на базе инфраструктуры Петербургской биржи и "Гознака". Московский монетный двор внесен в биржевую спецификацию в качестве базиса поставки слитков по биржевым договорам.
Кроме того, уже состоялась первая сделка. Цена слитка - 11,035 миллиона рублей за 1 килограмм.
Сейчас на бирже доступны четыре категории слитков золота разной массой: 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм и 1000 грамм, следует из слов президента биржи Игоря Артемьева. На данный момент торги рассчитаны на юридических лиц, в частности банки и аффинажные предприятия, но не исключено в дальнейшем рассмотрение возможности участия физических лиц.
"Наша задача – формирование собственного индекса цен на золото. Уверен, что торги физическим золотом – это первый шаг. После этого появится большое количество производных инструментов. На этой неделе в Минфине обсудим развитие ЦФА на золото. Но для этого нужен простой и понятный для участников торгов индекс", – отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он допустил, что "было бы хорошо", если примерно четверть от ежегодного объема добычи золота в России - около 400 тонн золота - "проходила" через отечественные биржи.
Летом текущего года Петербургская биржа на ПМЭФ заключила соглашение с "Гознаком" о сотрудничестве на рынке драгоценных металлов, стороны договорились совместными усилиями организовать торговлю физическим золотом в виде стандартных и мерных слитков на платформе Петербургской биржи.
Петербургская биржа – крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке.
