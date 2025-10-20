Рейтинг@Mail.ru
Борт Петербург — Баку аварийно сел в Пулково и выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 20.10.2025
04:07 20.10.2025 (обновлено: 09:35 20.10.2025)
Борт Петербург — Баку аварийно сел в Пулково и выкатился за пределы ВПП
Самолет Airbus А320 рейсом из Санкт-Петербурга в Баку аварийно сел в Пулково и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
баку
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
airbus а320
баку
санкт-петербург
Происшествия, Баку, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Airbus А320

Борт Петербург — Баку аварийно сел в Пулково и выкатился за пределы ВПП

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Самолет Airbus А320 рейсом из Санкт-Петербурга в Баку аварийно сел в Пулково и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет совершил аварийную посадку в 3:43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", — сказал собеседник агентства.
Самолет Boeing 747, выкатившийся со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Число погибших при ЧП с самолетом в Гонконге выросло до двух
Вчера, 02:48
Речь идет о рейсе J2 020 ПетербургБаку. Борт вылетел в 0:30, на нем были 155 пассажиров и семь членов экипажа.
Как сообщили в экстренных службах, после вылета на самолете выявили неисправность — не убралась стойка шасси.
Борт вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.
После инцидента аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы.
Прокуратура начала проверку.
Боинг - 767 авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом
Вчера, 01:07
 
