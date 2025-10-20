Борт Петербург — Баку аварийно сел в Пулково и выкатился за пределы ВПП

Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Самолет Airbus А320 рейсом из Санкт-Петербурга в Баку аварийно сел в Пулково и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Самолет совершил аварийную посадку в 3:43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", — сказал собеседник агентства.

Речь идет о рейсе J2 020 Петербург Баку . Борт вылетел в 0:30, на нем были 155 пассажиров и семь членов экипажа.

Как сообщили в экстренных службах, после вылета на самолете выявили неисправность — не убралась стойка шасси.

Борт вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.

После инцидента аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы.