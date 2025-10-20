Антон Шалаев: интерес к российским ГОСТам за рубежом возрос в разы

В России каждый год вводятся более 1,7 тысячи новых ГОСТов на самую различную продукцию – от детских товаров и питания до результатов высокотехнологичного производства. О важности новых стандартов и о том, какие новые ГОСТы появятся до конца года, об опыте использования российских стандартов зарубежными странами, цифровизации системы учета гражданского и служебного оружия, а также о развитии в России отрасли измерительных приборов руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану.

– Какие ГОСТы были утверждены в последние несколько месяцев, почему они важны?

– Ежегодно в России утверждаются свыше 1,7 тысячи ГОСТов. За три квартала 2025 года принято уже более тысячи новых ГОСТов. При этом с прошлого года Росстандарт оценивает каждый стандарт с точки зрения его вклада в достижение той или иной национальной цели развития.

Выделю несколько стандартов, принятых буквально за последний месяц, значимость которых очевидна. ГОСТ на световозвращающие сигнальные элементы детской и подростковой одежды – это требования, направленные на обеспечение безопасности детей как участников дорожного движения, чтобы она не страдала из-за недобросовестных участников рынка. Продолжая тематику безопасности и качества товаров и услуг для детей, были актуализированы стандарты на детские стулья для кормления и детские манежи. К ним тоже есть требования безопасности, которые должны быть подтверждены в ходе испытаний. В итоге эти предметы несут очень важную роль в обеспечении безопасности ребенка в самые ранние годы жизни. Также был принят ГОСТ на безопасность водных аттракционов. В отношении высокотехнологичной продукции был принят ГОСТ на транспортных логистических роботов, которые используются на складах. Очень интересный ГОСТ принят по системам онлайн-мониторинга сельскохозяйственных тракторов и техники для лесозаготовок. Продолжаем активно актуализировать стандарты в нефтегазовой отрасли. С 2017 года создано почти две сотни стандартов, касающихся систем подводной нефте- и газодобычи. Среди новых стандартов – на нефтепромысловые морские сооружения. Также вышел разработанный совместно с МЧС стандарт по модульным сборно-разборным зданиям и сооружениям, которые используются для временного пребывания спасателей или людей, попавших в чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

По новому направлению – ГОСТам в сфере туристических услуг – впервые появился стандарт на глэмпинги, требования к которым ранее не были нигде установлены. Кроме того, был принят ГОСТ с рекомендациями по адаптации объектов для размещения иностранных туристов.

– Когда будет завершена программа стандартизации товаров и услуг для детей?

– Перспективные программы стандартизации по различным направлениям рассчитаны, как правило, на три-пять лет. Программа стандартизации в области товаров и услуг для детей изначально была рассчитана на период 2022–2027 годов, но уже была актуализирована в позапрошлом году, туда добавилось большое количество новых тем. Мы предполагаем, что в течение двух-трех лет эта программа будет полностью выполнена, но работа над стандартами для товаров и услуг детей не закончится, поэтому, возможно, появится новая программа уже на следующий пятилетний период.

– Не планируется ли стандартизировать и других роботов, например – доставщиков?

– По сервисным роботам уже есть несколько десятков стандартов, в том числе и на тот класс, к которому относятся используемые для доставки роботы. Сейчас идет очень важная работа по промышленным роботам, в нее активно вовлечены такие лидеры, как Яндекс и Сбер. Это будет целая серия ГОСТов по общей информационной модели промышленных роботов, что решит задачи интероперабельности, их взаимозаменяемости, адаптации, совместимости программного обеспечения. До конца года первые стандарты в этой сфере у нас уже появятся.

– Какие еще стандарты появятся до конца года?

– В работе большое количество новых стандартов для станкоинструментальной промышленности. В этой области в последние годы идет бурный рост, связанный с тем, что, к сожалению, долгое время мы были зависимы от зарубежных партнеров, и ГОСТы в станкостроении практически не обновлялись, либо лишь копировали зарубежные стандарты. Ожидаем, что до конца года примем несколько ГОСТов в области станков, методов испытаний, элементов оснастки, которые позволят тиражировать именно наилучшие отечественные технологии, способствуя развитию производства станков.

Продолжается работа над ГОСТами в сфере беспилотных авиационных систем, причем как в части требований к самим системам, так и по требованиям к их использованию. Еще ряд новых стандартов – на испытания медицинских изделий.

Новые стандарты появляются в сфере детского питания. Кстати, в этом году мы приняли первый в истории совместный российско-белорусский план разработки стандартов в сфере детского питания. Несколько стандартов уже появились, несколько появятся до конца года. По сути дела, один стандарт в равной степени будет применяться как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.

– В связи с чем пришлось обновлять ГОСТ на пиво?

– Старый документ появился 12 лет назад и не отвечал изменившимся требованиям законодательства. В новом ГОСТе пиво определяется как "алкогольная продукция с нормированным содержанием солода и сахаросодержащих и прочих продуктов", в то время как старый ГОСТ говорил, что это "пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля и хмелепродуктов, воды, с применением или без зернопродуктов, сахаропродуктов в результате брожения пивного сусла". Подобная терминология создавала определенную правовую коллизию. Также определены требования к упаковке и маркировке пива, методам испытаний, идентификации. С новым ГОСТом мы надеемся на очищение рынка от недобросовестных участников, от фальсификата, на поддержку российских производителей качественной продукции.

– Безалкогольное пиво таким образом перестанет считаться пивом?

– Нет. Это, кстати, важный момент: оно в новом ГОСТе указано как отдельный вид продукции.

– Не нужно ли прописать в ГОСТах требования о дополнительной маркировке электронных систем доставки никотина, вейпов и прочего?

– Первый ГОСТ на жидкости для электронных систем доставки никотина появился еще в 2018 году – это был первый нормативный документ в данной области. В 2024 году в него были внесены важнейшие изменения: в первую очередь были уточнены требования к упаковке и маркировке. В частности, запрещалось наносить изображение пищевых продуктов, фруктов, ягод, напитков, лекарственных средств, растений, киногероев, анимационных персонажей, людей, животных. Но по факту многие умело обходят эти требования. От заксобрания Санкт-Петербурга , а потом и от комитета по молодежной политике Госдумы поступили очень важные инициативы, что требования должны быть еще более четко прописаны и ужесточены. По аналогии с табачными изделиями: нужно не просто говорить о том, что нельзя наносить на упаковку, нужно показывать вред, который могут нанести вейпы.

До конца года изменения в действующий ГОСТ будут приняты, чтобы максимально предотвратить применение никотинсодержащей продукции, особенно среди подростков, молодежи.

– Картинки будут такие же, как на сигаретах?

– Возможно, там будет свой набор изображений. Основное изменение в стандарте – будет прописан процент поверхности упаковки, который они должны занимать, чтобы это была не маленькая сноска в конце, а чтобы это бросалось в глаза, чтобы это было ярко и максимально негативно.

– Ведется ли какая-либо работа по стандартизации научной деятельности или это невозможно в силу ее специфики?

– Стандартизировать непосредственно научную деятельность, как и любую творческую деятельность, не только нецелесообразно, а, наверное, даже вредно. Однако определенные возможности для применения стандартов в научной деятельности есть. В первую очередь актуализируются стандарты инструментария, который применяется при научной и исследовательской деятельности – системы реферирования, аннотирования, классификации научно-технической информации. Подобные ГОСТы существовали всегда, но их нужно обновлять с учетом того, что все больше источников появляются в цифровой форме.

Другое направление – это серия стандартов "Комплексная система управления научными исследованиями и разработками", направленная на внедрение наилучших практик организации научной и исследовательской деятельности. Третий блок связан не столько с научной деятельностью, сколько с практическим внедрением научных разработок в жизнь, в том числе за счет трансфера технологий. В прошлом году появилась целая линейка ГОСТов в отношении оценки уровня рыночной готовности изделий, технологичной готовности изделий, инвестиционной готовности.

– Могут ли ГОСТы быть секретными, если они связаны, например, с оборонной, атомной и космической промышленностями?

– Стандарты должны не сдерживать технологическое развитие, а способствовать ему. Поэтому крайне важны темпы обновления фонда документов по стандартизации оборонной продукции – стандартов, которые применяются на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это нужно и для максимально оперативного вывода новых перспективных видов изделий. Здесь цифры говорят сами за себя. Так, только за период с 2019 года по сегодняшний день было разработано и обновлено в 2,5 раза больше государственных военных стандартов, чем за предыдущее десятилетие. Эти стандарты безусловно принимаются под грифами "секретно", "совершенно секретно" и "для служебного пользования".

Однако в указанных сферах действует и достаточно большое количество обычных, "гражданских" ГОСТов, причем наша страна является лидером в этих направлениях. Именно в России впервые появились стандарты в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а отечественные ГОСТы атомной техники повсеместно применяются в мире при строительстве атомных электростанций.

Говоря о гражданском и служебном оружии, не могу не упомянуть о том, что, в соответствии с законом об оружии, Росстандарт ведет государственный кадастр гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Его нормативная база достаточно серьезно устарела, и в этом году совместно с Минпромторгом РФ был подготовлен законопроект внесения изменений в закон об оружии для перехода в единую информационную среду, то есть, по сути дела, перезагрузки кадастра в новом виде. Появится понятие цифрового паспорта на гражданское и служебное оружие. Это даст синергетический эффект для всех заинтересованных сторон. Для производителей – это инструмент промышленного учета оружия, для потребителей – это ресурс поиска, для органов власти и контролирующих органов – это противодействие незаконному обороту оружия. В первом чтении этот закон коллегами в Госдуме был принят, сейчас активно работаем над его подготовкой ко второму чтению.

Давно ли появился ГОСТ на дистанционное зондирование Земли?

– Основная линейка ГОСТов появилась в 2022 году, там описаны модели получаемых данных и к космической съемке, и к применяемому оборудованию. С каждым годом комплекс пополняется новыми стандартами, и сейчас это очень востребовано с учетом перехода на платную основу для оказания услуг ДЗЗ.

– Вы упомянули о российско-белорусских стандартах на детское питание. Какие еще страны заинтересованы в российском опыте стандартизации?

– Приблизительно с 2020-2021 годов интерес к российским ГОСТам со стороны зарубежных партнеров возрос в разы. Это похоже на 70-80-е годы, когда советские стандарты в высокотехнологичных отраслях промышленности были абсолютными лидерами. Многим странам постсоветского пространства, и не только, были переданы фонды российских стандартов для прямого применения. Их получили Узбекистан Таджикистан , Киргизская Республика, Монголия , ряд государств Глобального Юга, африканских стран и южноазиатских стран. Это не значит, что они используют все наши стандарты, но определенные ГОСТы вызывают у них интерес. То, что мы даем возможность прямого применения, способствует продвижению отечественных технологий.

Очень важно, что в прошлом году, когда Россия председательствовала в БРИКС , был выработан формат взаимодействия, когда государства объединения получают доступ к интересующим их стандартам друг друга. Целый ряд наших стандартов получили определенный интерес со стороны китайских коллег. Индия активно интересуется и участвует, кстати говоря, в применении наших стандартов в сфере искусственного интеллекта.

Китаем у нас есть перечень взаимно признаваемых стандартов. Это авиастроение, требования к угольной продукции, методам испытания углей, цифровые двойники изделий, методы испытания пищевой продукции, например, растительных масел. С Ираном работа идет в отношении целого ряда позиций по нефтегазовому оборудованию, по средствам измерения.

– Как идет эксперимент по госконтролю и надзору?

– С прошлого года, в соответствии с поручением правительства, Росстандарт реализует эксперимент по госконтролю и надзору за определенным количеством строительных материалов. Это кабельная продукция, некоторые виды цемента, сухие строительные смеси и радиаторы отопления. Именно по этой продукции отраслевые ассоциации "били в колокола", говоря о засилье фальсификата и контрафакта на рынке. По их данным, доля небезопасных товаров, не соответствующих обязательным требованиям, например, по цементной продукции, составляла 22%, по кабельной продукции – 21%, это страшные цифры. За время эксперимента мы провели 33 тысячи профилактических мероприятий и более 3,5 тысячи прямых контрольных надзорных мероприятий, в том числе около 40 по требованию Генпрокуратуры . Наложено большое количество административных штрафов. Подготовлен целый ряд программ мероприятий по изъятию небезопасной продукции с рынка. Более того, многие производители взяли хороший пример с автомобильной промышленности, и, не дожидаясь, пока гром грянет, стали сами добровольно отзывать небезопасную продукцию.

Например, в Перми одним из участников рынка были отозваны добровольно 216 тысяч метров несоответствующего требованиям кабеля. В Санкт-Петербурге сухие строительные смеси были отозваны на общую сумму 104 миллиона рублей. Сейчас было поддержано дальнейшее проведение эксперимента.

– Насколько снизилось количество недобросовестной продукции?

– В среднем мы видим снижение не менее чем на 5% по каждому из показателей только за неполный год проведения эксперимента. Положительная динамика продолжается.

– Будет ли эксперимент расширен на другие изделия?

– Сейчас совместно с коллегами из Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ подготовлены изменения в законы о промышленной политике и о техническом регулировании, вводящие новый вид контроля – федерального государственного контроля и надзора за отдельными видами промышленной продукции. Также сформирован проект перечня приоритетных групп промышленной продукции, в отношении которых необходимо установление нового вида федерального государственного контроля (надзора), куда в первую очередь попали практически все виды строительных материалов и изделий.

– Вы привели аналогию с отзывной компанией автомобилей. Недавно были найдены нарушения в китайских грузовиках Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, и их реализация была запрещена. Есть ли риски, что подобный запрет коснется и другой техники?

– Основная задача государственного контроля Росстандарта за соблюдением требований, установленных техническим регламентом "О безопасности колесных транспортных средств" в отношении автомобилей и их компонентов, находящихся в обращении, состоит в обеспечении безопасности, предотвращении использования на автомобильных дорогах транспорта, несущего в себе потенциальные угрозы жизни и здоровью для участников дорожного движения. Наш опыт в течение последних лет показывает, что в зоне риска в части несоответствий обязательным требованиям находятся в первую очередь грузовая техника и автобусная техника, а также так называемые "единичные транспортные средства". При этом меры реагирования в виде принудительного отзыва при выявлении фактов нарушения требований принимаются независимо от страны происхождения таких автомобилей – так, в середине апреля 2025 года по результатам проверки соответствующие меры были приняты в отношении российского производителя широкой линейки автофургонов из Московской области

В случае с теми грузовиками, о которых вы говорите, некоторые из моделей показали при испытаниях несоответствие требованиям безопасности. Самые яркие – стояночная тормозная система тягача не удерживает автопоезд на уклоне, уровень звуков превышал допустимый, идентификация органов управления в кабине была такова, что могла привести к грубым ошибкам водителей.

В той или иной степени, практически все официальные представители марок попавшей под ограничения техники активно приступили к работе по устранению вреда. Несколько программ уже согласовано, по некоторым уже даже сняты ограничения. Я надеюсь, что все должным образом отработают. Как только мы увидим, что программа мероприятий по устранению несоответствия обязательным требованиям выполнена, все ограничения будут сняты. Так что риск запрета, о котором вы спросили, зависит только от самих поставщиков и производителей техники. Те, кто производят безопасную технику, отвечающую требованиям, никогда в такую ситуацию не попадут.

– Как идет реализация инициативы закрепить возможность применения технических систем и устройств с измерительными функциями в сфере госрегулирования?

– Сначала объясню, что такое устройства с измерительными функциями. Хорошо известный всем пример – это видеокамеры, следящие за дорожным движением и работающие в автоматическом режиме. Эти камеры имеют измерительные функции, например, измерение скорости движущегося автомобиля, времени и координат нарушения. Но у них также много неизмерительных функций. В их числе – определение пристегнутого ремня безопасности, установление факта разговора водителя по телефону, факта пересечения сплошных линий дорожной разметки, ну и, конечно, распознавание номерного знака автомобиля. Все эти функции не связаны с измерениями. Или же беспилотные летательные аппараты, которые могут использоваться для различных видов мониторинга. С их помощью также можно проводить много различных измерений в автоматическом режиме, например, в целях экологического мониторинга, технической инспекции опасных производственных объектов и так далее.

Крайне важно, чтобы измерения с таких систем можно было легитимно использовать в полной мере. Мы с коллегами из Минпромторга РФ подготовили соответствующие изменения, которые в конечном итоге будут еще одним шагом на пути к цифровизации. Сейчас законопроект размещен на публичное обсуждение, надеюсь, достаточно оперативно получится внести его в Госдуму.

– Какие изменения в сфере метрологии вы ожидаете в ближайшее время?

– Одна из целей развития, определенных указом президента России – технологическое лидерство. Но если мы не можем абсолютно точно и достоверно проводить измерения по новым появляющимся направлениям, задача не будет решена.

Уже на протяжении долгого времени наша страна в числе абсолютных лидеров. У нас существует одна из лучших метрологических систем – это 160 уникальных государственных первичных эталонов. Что очень важно, в последнее время развивается и производство отечественных средств измерений, по многим из которых мы раньше зависели от зарубежных производителей.