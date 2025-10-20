Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку

БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Пассажиров летевшего из Петербурга в Баку самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который совершил экстренную посадку в аэропорту "Пулково", уже доставили в пункт назначения другим бортом, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.