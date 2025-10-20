Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку - РИА Новости, 20.10.2025
14:12 20.10.2025
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку
Пассажиров летевшего из Петербурга в Баку самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который совершил экстренную посадку в аэропорту "Пулково", уже доставили в пункт... РИА Новости, 20.10.2025
санкт-петербург
баку
гейдар алиев (политик)
пулково (аэропорт)
санкт-петербург, баку, гейдар алиев (политик), пулково (аэропорт), в мире
Санкт-Петербург, Баку, Гейдар Алиев (политик), Пулково (аэропорт), В мире
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку

Пассажиров экстренно севшего в Пулково самолета AZAL доставили в Баку

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Пассажиров летевшего из Петербурга в Баку самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который совершил экстренную посадку в аэропорту "Пулково", уже доставили в пункт назначения другим бортом, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Самолет AZAL, отправленный в Санкт-Петербург для перевозки пассажиров рейса № J2-020, прибыл в Баку. Самолет приземлился в международном аэропорту "Гейдар Алиев" в 14:24 по бакинскому времени (13:24 мск)", - говорится в сообщении.
Росавиация рассказала детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Санкт-ПетербургБакуГейдар Алиев (политик)Пулково (аэропорт)В мире
 
 
