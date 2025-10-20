https://ria.ru/20251020/samolet-2049364414.html
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку - РИА Новости, 20.10.2025
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку
Пассажиров летевшего из Петербурга в Баку самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который совершил экстренную посадку в аэропорту "Пулково", уже доставили в пункт... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T14:12:00+03:00
2025-10-20T14:12:00+03:00
2025-10-20T14:12:00+03:00
санкт-петербург
баку
гейдар алиев (политик)
пулково (аэропорт)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285913_0:187:1272:903_1920x0_80_0_0_4fee53963df16084252216feccf03ac7.jpg
https://ria.ru/20251020/samolet-2049326745.html
санкт-петербург
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285913_68:0:1272:903_1920x0_80_0_0_8a653020a347361237be9d8b68077a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, баку, гейдар алиев (политик), пулково (аэропорт), в мире
Санкт-Петербург, Баку, Гейдар Алиев (политик), Пулково (аэропорт), В мире
Пассажиров экстренно севшего в Петербурге самолета доставили в Баку
Пассажиров экстренно севшего в Пулково самолета AZAL доставили в Баку