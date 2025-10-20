Рейтинг@Mail.ru
Росавиация рассказала детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/samolet-2049326745.html
Росавиация рассказала детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Росавиация рассказала детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
Росавиация рассказала детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Экипаж самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, вылетевшего в понедельник из аэропорта "Пулково" в Баку, решил вернуться из-за сообщения о неуборке шасси,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:17:00+03:00
2025-10-20T12:17:00+03:00
баку
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285870_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_f93aa7e3ee7030b8a9176a99d3a5098a.jpg
https://ria.ru/20251020/pulkovo-2049322101.html
https://ria.ru/20251020/pulkovo-2049272208.html
баку
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285870_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_84ead2b3d9c72d9cd106d19a6cd245b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Баку, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация рассказала детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково

Росавиация: самолет AZAL вернулся в Пулково из-за сообщения о неуборке шасси

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экипаж самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, вылетевшего в понедельник из аэропорта "Пулково" в Баку, решил вернуться из-за сообщения о неуборке шасси, после выработки топлива воздушное судно совершило посадку и незначительно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) на грунт, сообщила Росавиация.
"Воздушное судно выполняло рейс в Баку. После взлета из "Пулково" у экипажа ВС (воздушного судна - ред.) появилось сообщение, свидетельствующее о неуборке шасси. Экипаж принял решение о возврате и выполнении посадки в аэропорту вылета. С целью визуальной проверки положения шасси экипажем были выполнены контрольные пролеты над ВПП, после чего наземными службами была подтверждена информация о нештатном положении левой основной опоры шасси", - говорится в сообщении.
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Росавиация рассказала о работе служб Пулково во время инцидента с самолетом
Вчера, 11:50
После выработки топлива воздушное судно совершило посадку.
"На этапе пробега ВС отклонилось от оси взлетно-посадочной полосы и незначительно выкатилось на грунт", - информирует Росавиация.
Посадка прошла благополучно, никто из 162 человек, находившихся на борту, не пострадал. Росавиация отмечает, что службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, аэродромная, перронного обслуживания и контроля, ремонта и техобслуживания, а также инспекция по безопасности полетов "Пулково" слаженно работали на месте нештатной посадки самолета.
Аэропорт для обеспечения безопасности полетов временно - менее 20 минут - не принимал и не отправлял рейсы. Отмечается, что на расписании воздушной гавани это не сказалось. Аэропорт для высадки пассажиров (155 человек) и экипажа (семь человек) оперативно предоставил самоходный трап. Пассажиры доставлены в терминал примерно в 04.30 мск.
"По данным аэропорта, обращений за медицинской помощью не было, медики "Пулково" также присутствовали на месте события", - уточняет Росавиация.
После проведения необходимых процедур самолет около 08.00 мск отбуксирован на стоянку. Авиакомпания AZAL направила в Санкт-Петербург резервный самолет. В 09.43 мск со 112 пассажирами (остальные от перелета отказались) на борту он вылетел из Пулково в Баку.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Пулково возобновило обслуживание рейсов после ЧП с А320
Вчера, 05:03
 
БакуСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала