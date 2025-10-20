Росавиация рассказала детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экипаж самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, вылетевшего в понедельник из аэропорта "Пулково" в Баку, решил вернуться из-за сообщения о неуборке шасси, после выработки топлива воздушное судно совершило посадку и незначительно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) на грунт, сообщила Росавиация.

"Воздушное судно выполняло рейс в Баку . После взлета из " Пулково " у экипажа ВС (воздушного судна - ред.) появилось сообщение, свидетельствующее о неуборке шасси. Экипаж принял решение о возврате и выполнении посадки в аэропорту вылета. С целью визуальной проверки положения шасси экипажем были выполнены контрольные пролеты над ВПП, после чего наземными службами была подтверждена информация о нештатном положении левой основной опоры шасси", - говорится в сообщении.

После выработки топлива воздушное судно совершило посадку.

"На этапе пробега ВС отклонилось от оси взлетно-посадочной полосы и незначительно выкатилось на грунт", - информирует Росавиация

Посадка прошла благополучно, никто из 162 человек, находившихся на борту, не пострадал. Росавиация отмечает, что службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, аэродромная, перронного обслуживания и контроля, ремонта и техобслуживания, а также инспекция по безопасности полетов "Пулково" слаженно работали на месте нештатной посадки самолета.

Аэропорт для обеспечения безопасности полетов временно - менее 20 минут - не принимал и не отправлял рейсы. Отмечается, что на расписании воздушной гавани это не сказалось. Аэропорт для высадки пассажиров (155 человек) и экипажа (семь человек) оперативно предоставил самоходный трап. Пассажиры доставлены в терминал примерно в 04.30 мск.

"По данным аэропорта, обращений за медицинской помощью не было, медики "Пулково" также присутствовали на месте события", - уточняет Росавиация.