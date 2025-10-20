Рейтинг@Mail.ru
СК назвал предварительную причину аварийной посадки А320 в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
07:49 20.10.2025 (обновлено: 09:14 20.10.2025)
СК назвал предварительную причину аварийной посадки А320 в Пулково
СК назвал предварительную причину аварийной посадки А320 в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
СК назвал предварительную причину аварийной посадки А320 в Пулково
Вероятной причиной ЧП с самолетом рейса Петербург — Баку стала неисправность шасси, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК. РИА Новости, 20.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
СК назвал предварительную причину аварийной посадки А320 в Пулково

Причиной аварийной посадки Airbus А320 в Пулково стала неисправность шасси

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вероятной причиной ЧП с самолетом рейса Петербург — Баку стала неисправность шасси, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, Airbus А320, вылетевший в Азербайджан в 0:30, аварийно сел в Пулково в 3:43 и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, на борту было 162 человека.
"Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений", — заявило ведомство в Telegram-канале.
Следователи изучают место происшествия и выясняют обстоятельства ЧП.
После инцидента аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы. Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит AZAL.
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
