СК назвал предварительную причину аварийной посадки А320 в Пулково

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вероятной причиной ЧП с самолетом рейса Петербург — Баку стала неисправность шасси, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, Airbus А320, вылетевший в Азербайджан в 0:30, аварийно сел в Пулково в 3:43 и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, на борту было 162 человека.
"Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений", — заявило ведомство в Telegram-канале.
Следователи изучают место происшествия и выясняют обстоятельства ЧП.
После инцидента аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы. Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит AZAL.
