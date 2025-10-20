СК назвал предварительную причину аварийной посадки А320 в Пулково

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вероятной причиной ЧП с самолетом рейса Петербург — Баку стала неисправность шасси, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК.

После инцидента аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы. Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит AZAL .