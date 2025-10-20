Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.