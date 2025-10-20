Рейтинг@Mail.ru
04:22 20.10.2025 (обновлено: 09:13 20.10.2025)
Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), airbus а320, баку
Происшествия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Airbus А320, Баку
Самолёт AZAL выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково в Петербурге

Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел с рейсом J2 020, который вылетел из Петербурга в Баку в 0.30, на борту были 155 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщили в экстренных службах, после вылета была выявлена исправность - у самолета не убралась стойка шасси. Борт вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.
"Самолет совершил аварийную посадку в 3.43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", - сказал собеседник агентства.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит AZAL.
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Транспортный самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
3 сентября, 10:40
 
