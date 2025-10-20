https://ria.ru/20251020/samolet-2049270986.html
Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T04:22:00+03:00
2025-10-20T04:22:00+03:00
2025-10-20T09:13:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
airbus а320
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285870_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_f93aa7e3ee7030b8a9176a99d3a5098a.jpg
https://ria.ru/20250903/samolet-2039302324.html
санкт-петербург
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285870_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_84ead2b3d9c72d9cd106d19a6cd245b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), airbus а320, баку
Происшествия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Airbus А320, Баку
Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
Самолёт AZAL выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково в Петербурге
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел с рейсом J2 020, который вылетел из Петербурга
в Баку
в 0.30, на борту были 155 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщили в экстренных службах, после вылета была выявлена исправность - у самолета не убралась стойка шасси. Борт вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.
"Самолет совершил аварийную посадку в 3.43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", - сказал собеседник агентства.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит AZAL.