Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в Пулково

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково".
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Аэропорт временно не обслуживал рейсы на взлет и посадку.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в "Пулково". По предварительным данным, рейс Санкт-Петербург – Баку в связи с технической неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково". Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит "Азербайджанским авиалиниям".