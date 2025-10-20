Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
07:23 20.10.2025 (обновлено: 09:14 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/pulkovo-2049277528.html
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в Пулково
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в Пулково - РИА Новости, 20.10.2025
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в Пулково
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково". РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
санкт-петербург
баку
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
airbus а320
происшествия, санкт-петербург, баку, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, airbus а320
Происшествия, Санкт-Петербург, Баку, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Airbus А320
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки А320 в Пулково

Прокуратура проверит ситуацию с ЧП с самолетом А320 в аэропорту Пулково

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Пулково".
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет. Аэропорт временно не обслуживал рейсы на взлет и посадку.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в "Пулково". По предварительным данным, рейс Санкт-ПетербургБаку в связи с технической неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково". Борт благополучно приземлился, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, борт принадлежит "Азербайджанским авиалиниям".
ПроисшествияСанкт-ПетербургБакуПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратураAirbus А320
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
