Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы - РИА Новости, 20.10.2025
04:34 20.10.2025 (обновлено: 09:13 20.10.2025)
Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы
Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы - РИА Новости, 20.10.2025
Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы
Аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета, работу восстановят в ближайшее время, сообщается в... РИА Новости, 20.10.2025
пулково (аэропорт)
происшествия
airbus а320
санкт-петербург
баку
санкт-петербург
баку
2025
пулково (аэропорт), происшествия, airbus а320, санкт-петербург, баку
Пулково (аэропорт), Происшествия, Airbus А320, Санкт-Петербург, Баку
Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Пулково временно не обслуживает рейсы из-за выкатившегося за ВПП самолета

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus А320, выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета, работу восстановят в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщали, что самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет.
"Аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с выкатом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В аэропорту отметили, что вылетевший из Петербурга в Баку рейс запросил посадку в "Пулково" в связи с выявленной неисправностью стойки шасси, борт благополучно приземлился в 3.40, однако в ходе посадки выкатился за пределы ВПП, пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Пулково (аэропорт)ПроисшествияAirbus А320Санкт-ПетербургБаку
 
 
