https://ria.ru/20251020/pulkovo-2049271669.html
Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы
Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы - РИА Новости, 20.10.2025
Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы
Аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета, работу восстановят в ближайшее время, сообщается в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T04:34:00+03:00
2025-10-20T04:34:00+03:00
2025-10-20T09:13:00+03:00
пулково (аэропорт)
происшествия
airbus а320
санкт-петербург
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285892_0:0:1072:604_1920x0_80_0_0_73ceee24ef3a6d0c667320201e7458d3.jpg
https://ria.ru/20250903/il-76-2039302658.html
https://ria.ru/20250818/vykativshijsja-2036002187.html
санкт-петербург
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049285892_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2b77b6dcc0d4fe1d3981756764fa3212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), происшествия, airbus а320, санкт-петербург, баку
Пулково (аэропорт), Происшествия, Airbus А320, Санкт-Петербург, Баку
Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы
Пулково временно не обслуживает рейсы из-за выкатившегося за ВПП самолета