На уличную певицу из Петербурга составили протокол после песни Noize MC*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Протокол о дискредитации ВС РФ уличной певицей из Петербурга Дианой Логиновой, которая сейчас отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, составлен после песни иноагента Ивана Алексеева* (Noize MC*) "Светлая полоса", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"В протоколе о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), который составлен в отношении Дианы Логиновой, указано, что она 11 октября около станции метро "Площадь Восстания" исполняла песни на русском языке с антивоенной тематикой, а именно речь идет о композициях исполнителя Noize MC*", - рассказала Лебедева.
Он добавила, что составители протокола указали, что "относительно песни "Светлая полоса", Алексеев И.А.* в интервью, опубликованном в 03.10.2024 на сервисе "Youtube" (позволяющем публиковать материалы противоправного характера) высказался, что у него "светлое настроение, несмотря на всю тьму, которая окружает".
"В дальнейшем в интервью Алексеев И.А.* процитировал адресованное ему сообщение: "Привет Вань. Сижу в Киеве, полночь, 3 октября 2024 года. Тревога за окном, на город летят очередные дроны, какой уже раз. 1278 тревога в Киеве, 952 дня полномасштабной войны. А сколько людей уже не с нами даже страшно подумать, страшные цифры, в которые сложно поверить. Час назад вышел снипет твоего нового трека Светлая полоса. Сижу слушаю на репите, уже предвкушаю полную версию...". Таким образом, Алексеевым И.А.* посредством как самой песни "Светлая полоса", так и комментария относительно ее выпуска в обществе формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции", - привела цитату из протокола Лебедева.
В четверг в пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что в ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой молодая женщина исполняла в центре Санкт-Петербурга песни, содержащие противоправные высказывания. Ее выступление привлекло внимание множества прохожих и собрало значительную аудиторию.
В результате проверки полиция установила личность исполнительницы. Ею оказалась 18-летняя жительница поселка Рахья Всеволожского района Ленинградской области.
Пресс-служба судов Петербурга сообщила, что вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также суд назначил административный арест на 13 и 12 суток двоим музыкантам группы Логиновой.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.