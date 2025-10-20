На уличную певицу из Петербурга составили протокол после песни Noize MC*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Протокол о дискредитации ВС РФ уличной певицей из Петербурга Дианой Логиновой, которая сейчас отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, составлен после песни иноагента Ивана Алексеева* (Noize MC*) "Светлая полоса", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Пресс-служба судов Петербурга сообщила, что вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток. Также суд назначил административный арест на 13 и 12 суток двоим музыкантам группы Логиновой.