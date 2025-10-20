https://ria.ru/20251020/prankery-2049277782.html
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.10.2025
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T07:28:00+03:00
2025-10-20T07:28:00+03:00
2025-10-20T07:28:00+03:00
в мире
россия
франция
европа
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
эммануэль макрон
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795828897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac1aff406914b03b5d41c12dec6a053b.jpg
https://ria.ru/20251008/prankery-2047005992.html
https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2024007671.html
россия
франция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795828897_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe6512adfe905daa460135facf4d481c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, европа, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), эммануэль макрон, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Франция, Европа, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен
Пранкеры Вован и Лексус не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим", - сказал РИА Новости Столяров
, отвечая на вопрос, могут ли они позвонить европейским лидерам, в том числе Макрону
и фон дер Ляйен
.
"Многое не исключено. Никто не исключен", - добавил Кузнецов
.
Кроме того, комментируя реакцию Европы
на состоявшийся телефонный разговор президентов России
и США Владимира Путина
и Дональда Трампа
, пранкеры отметили, что сейчас европейские политики не играют ведущей роли в контексте мирных переговоров.
"Они считают, что это не переговоры, а подписание капитуляции. Для них вот это вот переговоры. Понятно, что явно мы не должны бежать на поводу у Макрона, фон дер Ляйен и делать то, что они говорят. И для них переговоры – это капитуляция России. Вот так они это видят", - считает Кузнецов.
По словам Столярова, европейским лидерам нет никакого смысла сейчас высказываться, поскольку у них в нынешней ситуации роль второго плана.
"Они молчат, потому что позицию по переговорам сейчас занял конкретно Трамп. И естественно, что они в этом мирном процессе, так называемом, играют вторую роль. Поэтому смысла говорить сейчас нет никакого", - подчеркнул Столяров.