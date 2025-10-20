Рейтинг@Mail.ru
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/prankery-2049277782.html
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.10.2025
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T07:28:00+03:00
2025-10-20T07:28:00+03:00
в мире
россия
франция
европа
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
эммануэль макрон
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795828897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac1aff406914b03b5d41c12dec6a053b.jpg
https://ria.ru/20251008/prankery-2047005992.html
https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2024007671.html
россия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795828897_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe6512adfe905daa460135facf4d481c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, европа, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), эммануэль макрон, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Франция, Европа, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Пранкеры не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен

Пранкеры Вован и Лексус не исключили розыгрыша Макрона или фон дер Ляйен

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПранкеры Вован и Лексус
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пранкеры Вован и Лексус. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключают возможность розыгрыша европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим", - сказал РИА Новости Столяров, отвечая на вопрос, могут ли они позвонить европейским лидерам, в том числе Макрону и фон дер Ляйен.
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине
8 октября, 11:10
"Многое не исключено. Никто не исключен", - добавил Кузнецов.
Кроме того, комментируя реакцию Европы на состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пранкеры отметили, что сейчас европейские политики не играют ведущей роли в контексте мирных переговоров.
"Они считают, что это не переговоры, а подписание капитуляции. Для них вот это вот переговоры. Понятно, что явно мы не должны бежать на поводу у Макрона, фон дер Ляйен и делать то, что они говорят. И для них переговоры – это капитуляция России. Вот так они это видят", - считает Кузнецов.
По словам Столярова, европейским лидерам нет никакого смысла сейчас высказываться, поскольку у них в нынешней ситуации роль второго плана.
"Они молчат, потому что позицию по переговорам сейчас занял конкретно Трамп. И естественно, что они в этом мирном процессе, так называемом, играют вторую роль. Поэтому смысла говорить сейчас нет никакого", - подчеркнул Столяров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров
19 июня, 18:05
 
В миреРоссияФранцияЕвропаАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)Эммануэль МакронЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала