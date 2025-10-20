https://ria.ru/20251020/matvienko-2049461265.html
Матвиенко отметила важность участия РАН в экспертизе учебников
Учебники должны быть выверенными, грамотными и соответствующими реалиям, а сам факт участия Российской академии наук в экспертизе дает им знак качества, заявила РИА Новости, 20.10.2025
Матвиенко: участие РАН в экспертизе дает знак качества учебникам
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Учебники должны быть выверенными, грамотными и соответствующими реалиям, а сам факт участия Российской академии наук в экспертизе дает им знак качества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы всегда опираемся на мнение РАН и ее экспертизу. Становится правилом для всех органов власти перед приятием решений "сверить часы" с Академией наук", - сказала политик.
Она отметила, что представители РАН участвуют в слушаниях и при обсуждении законов.
Спикер Совета Федерации
уделила особое внимание вопросам экспертизы учебников. Она подчеркнула, что учебники должны быть выверенными, грамотными и соответствующими реалиям.
"Сам факт участия Академии наук в экспертизе дает учебникам знак качества. Благодарю за эту инициативу, мы ее поддержали. Знаю, развернута большая работа", - сказала Матвиенко.
В свою очередь Красников отметил, что РАН участвует в экспертизе не только учебников, но и учебных пособий.
"Сегодня обсуждаем вопрос подготовки новых единых учебников по техническим наукам - математике, физике, биологии, информатике", - сказал он.
Матвиенко также отметила участие РАН в подготовке и рассмотрении Стратегии пространственного развития России
. Она подчеркнула важность этого документа.
"При участии Академии Стратегия стала более совершенной", - считает законодатель.
Президент РАН отметил, что у России есть "колоссальный потенциал", если выстроить такую политику "правильно и синергетически".