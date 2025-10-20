Матвиенко отметила важность участия РАН в экспертизе учебников

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Учебники должны быть выверенными, грамотными и соответствующими реалиям, а сам факт участия Российской академии наук в экспертизе дает им знак качества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы всегда опираемся на мнение РАН и ее экспертизу. Становится правилом для всех органов власти перед приятием решений "сверить часы" с Академией наук", - сказала политик.

Она отметила, что представители РАН участвуют в слушаниях и при обсуждении законов.

Спикер Совета Федерации уделила особое внимание вопросам экспертизы учебников. Она подчеркнула, что учебники должны быть выверенными, грамотными и соответствующими реалиям.

"Сам факт участия Академии наук в экспертизе дает учебникам знак качества. Благодарю за эту инициативу, мы ее поддержали. Знаю, развернута большая работа", - сказала Матвиенко.

В свою очередь Красников отметил, что РАН участвует в экспертизе не только учебников, но и учебных пособий.

"Сегодня обсуждаем вопрос подготовки новых единых учебников по техническим наукам - математике, физике, биологии, информатике", - сказал он.

Матвиенко также отметила участие РАН в подготовке и рассмотрении Стратегии пространственного развития России . Она подчеркнула важность этого документа.

"При участии Академии Стратегия стала более совершенной", - считает законодатель.