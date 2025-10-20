Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко отметила важность участия РАН в экспертизе учебников
19:07 20.10.2025 (обновлено: 19:08 20.10.2025)
Матвиенко отметила важность участия РАН в экспертизе учебников
Учебники должны быть выверенными, грамотными и соответствующими реалиям, а сам факт участия Российской академии наук в экспертизе дает им знак качества, заявила РИА Новости, 20.10.2025
общество, россия, валентина матвиенко, геннадий красников, российская академия наук, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Геннадий Красников, Российская академия наук, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Учебники должны быть выверенными, грамотными и соответствующими реалиям, а сам факт участия Российской академии наук в экспертизе дает им знак качества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко провела встречу с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым.
"Мы всегда опираемся на мнение РАН и ее экспертизу. Становится правилом для всех органов власти перед приятием решений "сверить часы" с Академией наук", - сказала политик.
Она отметила, что представители РАН участвуют в слушаниях и при обсуждении законов.
Спикер Совета Федерации уделила особое внимание вопросам экспертизы учебников. Она подчеркнула, что учебники должны быть выверенными, грамотными и соответствующими реалиям.
"Сам факт участия Академии наук в экспертизе дает учебникам знак качества. Благодарю за эту инициативу, мы ее поддержали. Знаю, развернута большая работа", - сказала Матвиенко.
В свою очередь Красников отметил, что РАН участвует в экспертизе не только учебников, но и учебных пособий.
"Сегодня обсуждаем вопрос подготовки новых единых учебников по техническим наукам - математике, физике, биологии, информатике", - сказал он.
Матвиенко также отметила участие РАН в подготовке и рассмотрении Стратегии пространственного развития России. Она подчеркнула важность этого документа.
"При участии Академии Стратегия стала более совершенной", - считает законодатель.
Президент РАН отметил, что у России есть "колоссальный потенциал", если выстроить такую политику "правильно и синергетически".
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоГеннадий КрасниковРоссийская академия наукСовет Федерации РФ
 
 
