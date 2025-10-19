Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина сжег одежду на козырьке медучреждения - РИА Новости, 19.10.2025
14:42 19.10.2025
В Петербурге мужчина сжег одежду на козырьке медучреждения
Житель Ленинградской области, будучи, предположительно, под воздействием наркотиков, сжег свою одежду на козырьке медицинского учреждения в Московском районе... РИА Новости, 19.10.2025
В Петербурге мужчина сжег одежду на козырьке медучреждения

В Петербурге мужчина под наркотиками сжег одежду на козырьке медучреждения

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Житель Ленинградской области, будучи, предположительно, под воздействием наркотиков, сжег свою одежду на козырьке медицинского учреждения в Московском районе Санкт-Петербурга, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу вечером в полицию Московского района поступило сообщение об инциденте на Звездной улице. На месте происшествия правоохранители обнаружили возгорание на козырьке медучреждения, рядом с которым был задержан житель города Никольское Ленинградской области, ранее неоднократно судимый.
"По предварительным данным, фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, сжег на козырьке над входом свою одежду", – говорится в сообщении.
Задержанного доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
По факту инцидента организована проверка, добавили в ГУМВД.
Заголовок открываемого материала