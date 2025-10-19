https://ria.ru/20251019/peterburg-2049209826.html
В Петербурге мужчина сжег одежду на козырьке медучреждения
В Петербурге мужчина сжег одежду на козырьке медучреждения - РИА Новости, 19.10.2025
В Петербурге мужчина сжег одежду на козырьке медучреждения
Житель Ленинградской области, будучи, предположительно, под воздействием наркотиков, сжег свою одежду на козырьке медицинского учреждения в Московском районе... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:42:00+03:00
2025-10-19T14:42:00+03:00
2025-10-19T14:42:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251015/narkodiler-2048481721.html
https://ria.ru/20250929/sud-2045217705.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина сжег одежду на козырьке медучреждения
В Петербурге мужчина под наркотиками сжег одежду на козырьке медучреждения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Житель Ленинградской области, будучи, предположительно, под воздействием наркотиков, сжег свою одежду на козырьке медицинского учреждения в Московском районе Санкт-Петербурга, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу вечером в полицию Московского района поступило сообщение об инциденте на Звездной улице. На месте происшествия правоохранители обнаружили возгорание на козырьке медучреждения, рядом с которым был задержан житель города Никольское Ленинградской области
, ранее неоднократно судимый.
"По предварительным данным, фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, сжег на козырьке над входом свою одежду", – говорится в сообщении.
Задержанного доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство).
По факту инцидента организована проверка, добавили в ГУМВД.