В Петербурге мужчина сжег одежду на козырьке медучреждения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости . Житель Ленинградской области, будучи, предположительно, под воздействием наркотиков, сжег свою одежду на козырьке медицинского учреждения в Московском районе Санкт-Петербурга, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"По предварительным данным, фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, сжег на козырьке над входом свою одежду", – говорится в сообщении.