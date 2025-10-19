Южная Корея нарастила импорт пшеницы и кукурузы из России

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.