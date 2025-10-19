Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея нарастила импорт пшеницы и кукурузы из России
19.10.2025
Южная Корея нарастила импорт пшеницы и кукурузы из России
Южная Корея нарастила импорт пшеницы и кукурузы из России
Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T10:09:00+03:00
2025-10-19T10:09:00+03:00
Южная Корея нарастила импорт пшеницы и кукурузы из России

Южная Корея в январе-сентябре нарастила импорт из РФ пшеницы и кукурузы

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Импорт пшеницы Южной Кореей из России в январе-сентябре этого года вырос в четыре раза, кукурузы - в 1,5 раза в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.
Так, за три квартала этого года Сеул закупил у Москвы кукурузы на 77,2 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период год назад. Импорт пшеницы достиг 40,7 миллиона - в 3,8 раза больше, чем год назад.
Однако по итогам сентября поставки зерна из РФ в Южную Корею сократились в годовом выражении. Так, кукурузы было ввезено на 4,9 миллиона долларов - на 25% меньше в годовом выражении и в 3,7 раза больше в месячном. Пшеницы - на 1,3 миллиона долларов, что на 30% меньше в годовом и в два раза в месячном выражении.
По итогам трех кварталов Россия стала пятой по поставкам в Южную Корею кукурузы. Кроме нее в топ-5 вошли США (1,46 миллиарда долларов), Аргентина (268,7 миллиона), Украина (160,2 миллиона) и Бразилия (99,5 миллиона).
А в поставках пшеницы РФ четвертая, кроме нее в пятерке США (503,2 миллиона долларов), Австралия (352,6 миллиона), Канада (50,4 миллиона) и Болгария (12,1 миллиона).
