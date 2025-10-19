В Дагестане проверят сообщения о грубом обращении с ребенком в детсаду

«

"В ходе мониторинга средств массовой информации, сети Интернет и мессенджеров… выявлено сообщение о нанесении воспитательницей побоев воспитаннику одного из детских садов в Дербенте. По данному факту следователями СУ СУ РФ по Республике Дагестан проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.