В Дагестане проверят сообщения о грубом обращении с ребенком в детсаду
17:15 19.10.2025 (обновлено: 23:00 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/detsad-2049226952.html
В Дагестане проверят сообщения о грубом обращении с ребенком в детсаду
В Дагестане проверят сообщения о грубом обращении с ребенком в детсаду - РИА Новости, 19.10.2025
В Дагестане проверят сообщения о грубом обращении с ребенком в детсаду
Доследственная проверка организована по информации о нанесении воспитательницей побоев ребенку в детском саду в дагестанском Дербенте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:15:00+03:00
2025-10-19T23:00:00+03:00
https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
Происшествия, Дербент, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане проверят сообщения о грубом обращении с ребенком в детсаду

СК проверит видео, где воспитательница бьет ребенка в детском саду в Дербенте

Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 19 окт - РИА Новости. Доследственная проверка организована по информации о нанесении воспитательницей побоев ребенку в детском саду в дагестанском Дербенте, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация, что в одном из детских садов в Дербенте воспитательница периодически бьет детей. На видео видно, как женщина шлепнула одного ребенка, еще нескольких детей грубо потянула, чтобы усадить за стол.
«

"В ходе мониторинга средств массовой информации, сети Интернет и мессенджеров… выявлено сообщение о нанесении воспитательницей побоев воспитаннику одного из детских садов в Дербенте. По данному факту следователями СУ СУ РФ по Республике Дагестан проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в управлении.
Прокуратура Дербента также проводит проверку по размещенной в сети Интернет информации о противоправных действиях работницы детского сада в отношении воспитанников, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований безопасного пребывания детей в дошкольной организации.
Происшествия Дербент Россия Республика Дагестан Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
