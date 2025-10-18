МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Напрасно на Западе надеются, что смогут с помощью украинского конфликта еще долгие годы вредить России, ведь уже в ближайшее время ситуация на фронте может резко измениться в ее пользу, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Кая Калас, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер думают, что время не ограничено, и они могут год за годом продолжать войну и вредить России, как они себе это представляют. Но они не учитывают проблемы на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут", — отметил полковник.
По его данным, российские войска могут прорвать участки фронта в районах Красноармейска и Купянска.
"В ближайшее время Россия может взять эти города под контроль. Это большая проблема", — подчеркнул Дэвис.
По сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области. Потери украинских войск за неделю составили около 10685 военнослужащих.