Рейтинг@Mail.ru
"Вот-вот рухнут". В США забили тревогу из-за ситуации на СВО - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 18.10.2025 (обновлено: 04:24 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/svo-2049029381.html
"Вот-вот рухнут". В США забили тревогу из-за ситуации на СВО
"Вот-вот рухнут". В США забили тревогу из-за ситуации на СВО - РИА Новости, 18.10.2025
"Вот-вот рухнут". В США забили тревогу из-за ситуации на СВО
Напрасно на Западе надеются, что смогут с помощью украинского конфликта еще долгие годы вредить России, ведь уже в ближайшее время ситуация на фронте может... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T03:02:00+03:00
2025-10-18T04:24:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
нато
кир стармер
украина
россия
урсула фон дер ляйен
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018190495_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_f5b113a9b2bc20998dc9d9ac61874f0f.jpg
https://ria.ru/20251015/merkuris-2048472825.html
https://ria.ru/20251012/svo-2047765335.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018190495_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_885a6eba87fd55a6b25d6c2ead0153bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, еврокомиссия, нато, кир стармер, украина, россия, урсула фон дер ляйен, сша, дэниел дэвис
Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Кир Стармер, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, США, Дэниел Дэвис
"Вот-вот рухнут". В США забили тревогу из-за ситуации на СВО

Дэвис: ВС России скоро могут прорвать несколько ключевых участков фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Напрасно на Западе надеются, что смогут с помощью украинского конфликта еще долгие годы вредить России, ведь уже в ближайшее время ситуация на фронте может резко измениться в ее пользу, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Кая Калас, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер думают, что время не ограничено, и они могут год за годом продолжать войну и вредить России, как они себе это представляют. Но они не учитывают проблемы на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут", — отметил полковник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Крах в Донбассе". На Западе резко высказались о ситуации в зоне СВО
15 октября, 19:38
По его данным, российские войска могут прорвать участки фронта в районах Красноармейска и Купянска.
"В ближайшее время Россия может взять эти города под контроль. Это большая проблема", — подчеркнул Дэвис.
По сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области. Потери украинских войск за неделю составили около 10685 военнослужащих.
Военнослужащие группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
12 октября, 07:48
 
ЕвросоюзЕврокомиссияНАТОКир СтармерУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенСШАДэниел Дэвис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала