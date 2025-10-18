Пушков: единства ЕС и США по Украине при Трампе не будет

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Воссоздания единства ЕС и США по Украине, как было при экс-президенте Соединенных Штатов Джо Байдене, при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе не будет, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Париже, Берлине, Лондоне и "Саммит Путин-Трамп в Будапеште уже сам по себе "кошмар для ЕС ", как выразилась испанская газета El Pais. Станут ли еще большим кошмаром его решения и последствия, зависит от хода переговоров и результатов саммита. Однако то, что уже произошло, достаточно, чтобы испортить всем настроение в Брюсселе Варшаве . Еще несколько дней назад (глава евродипломатии Кая) Каллас мечтала о воссоздании единства ЕС и США по Украине , как было при старине Байдене . И, казалось, все к этому шло. Но - не дошло", - написал сенатор в своем Telegram-канале

По его словам, на то есть глубокие причины.

"Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?", - отметил Пушков

Кроме того, Россия показала такую устойчивость как на поле боя, так и в экономике, что это не заметить мог только слепой. Трамп заметил - и сделал выводы, написал законодатель.