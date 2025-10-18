Рейтинг@Mail.ru
Пушков: единства ЕС и США по Украине при Трампе не будет
20:23 18.10.2025
Пушков: единства ЕС и США по Украине при Трампе не будет
Воссоздания единства ЕС и США по Украине, как было при экс-президенте Соединенных Штатов Джо Байдене, при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе не будет,... РИА Новости, 18.10.2025
Пушков: единства ЕС и США по Украине при Трампе не будет

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Воссоздания единства ЕС и США по Украине, как было при экс-президенте Соединенных Штатов Джо Байдене, при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе не будет, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала года. После него Трамп заявил о намерении провести встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Он также отметил, что госсекретарь США Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита.
Пушков высказался о Tomahawk после разговора Путина и Трампа
17 октября, 11:40
"Саммит Путин-Трамп в Будапеште уже сам по себе "кошмар для ЕС", как выразилась испанская газета El Pais. Станут ли еще большим кошмаром его решения и последствия, зависит от хода переговоров и результатов саммита. Однако то, что уже произошло, достаточно, чтобы испортить всем настроение в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве. Еще несколько дней назад (глава евродипломатии Кая) Каллас мечтала о воссоздании единства ЕС и США по Украине, как было при старине Байдене. И, казалось, все к этому шло. Но - не дошло", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, на то есть глубокие причины.
"Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?", - отметил Пушков.
Кроме того, Россия показала такую устойчивость как на поле боя, так и в экономике, что это не заметить мог только слепой. Трамп заметил - и сделал выводы, написал законодатель.
"Трамп мало кого считает равным себе. Есть только два мировых лидера, которые входят в эту категорию политических супер-тяжеловесов, с которыми можно - и нужно решать судьбы мира. Это Путин и Си (председатель КНР Си Цзиньпин). Саммит в Будапеште, если в последний момент ничто не помешает его проведению, станет отражением этой непреложной реальности", — подчеркнул политик.
Вчера, 16:41
 
