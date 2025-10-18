Российские студенты завоевали 25 медалей на олимпиаде по химии в Ашхабаде

АШХАБАД, 18 окт — РИА Новости. Российские студенты завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по химии в Ашхабаде, сообщается на сайте Туркменского государственного университета имени Махтумкули.
Олимпиада среди студентов высших учебных заведений прошла 15-17 октября в ТГУ имени Махтумкули. Соревнования проводились на туркменском, русском и английском языках в двух категориях: для студентов химических специальностей (категория А) и для студентов других направлений (категория В).
В категории А российские студенты завоевали 11 золотых, восемь серебряных медалей и четыре бронзовые. Среди других стран в этой категории одну золотую медаль получила Белоруссия, две — Туркмения. В категории В российская команда завоевала две золотые медали, Туркмения — три, Узбекистан — четыре, Китай — две.
Россию на соревнованиях представляли МГУ имени М. В. Ломоносова, РУДН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Новосибирский государственный университет, МФТИ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский университет науки и технологий и Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова.
В олимпиаде приняли участие более 100 студентов из 24 вузов России, Китая, Италии, Ирана, Великобритании, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана и Узбекистана, а также более 150 студентов из 23 туркменских университетов.