Российские студенты завоевали 25 медалей на олимпиаде по химии в Ашхабаде

АШХАБАД, 18 окт — РИА Новости. Российские студенты завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по химии в Ашхабаде, сообщается на сайте Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Олимпиада среди студентов высших учебных заведений прошла 15-17 октября в ТГУ имени Махтумкули. Соревнования проводились на туркменском, русском и английском языках в двух категориях: для студентов химических специальностей (категория А) и для студентов других направлений (категория В).