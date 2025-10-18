Ученые рассказали, когда и как увидеть полярное сияние в широтах Москвы

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Значительное увеличение яркости полярных сияний, которые можно увидеть в широтах Москвы с помощью видоискателей телефонов и фотоаппаратов, ожидается с 22.20-22.30 мск, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.