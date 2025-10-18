Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали, когда и как увидеть полярное сияние в широтах Москвы - РИА Новости, 18.10.2025
Наука
 
22:31 18.10.2025 (обновлено: 22:32 18.10.2025)
Ученые рассказали, когда и как увидеть полярное сияние в широтах Москвы
Ученые рассказали, когда и как увидеть полярное сияние в широтах Москвы - РИА Новости, 18.10.2025
Ученые рассказали, когда и как увидеть полярное сияние в широтах Москвы
Значительное увеличение яркости полярных сияний, которые можно увидеть в широтах Москвы с помощью видоискателей телефонов и фотоаппаратов, ожидается с... РИА Новости, 18.10.2025
Ученые рассказали, когда и как увидеть полярное сияние в широтах Москвы

Ученые рассказали, как сегодня можно увидеть полярное сияние в широтах Москвы

Северное сияние
Северное сияние
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северное сияние. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Значительное увеличение яркости полярных сияний, которые можно увидеть в широтах Москвы с помощью видоискателей телефонов и фотоаппаратов, ожидается с 22.20-22.30 мск, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
На широте Санкт-Петербурга и выше возможно "уверенное наблюдение" увеличения яркости полярных сияний в ближайшие 40 минут, начиная с 22.20-22.30 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале лаборатории.
"Слабые сияния в северо-западном регионе при этом наблюдаются уже около 1,5 часов. Для широт Москвы в это время можно попробовать посканировать северный горизонт видоискателями телефонов и фотоаппаратов: есть возможность увидеть слабое свечение", - отметили в лаборатории.
Вероятность наблюдения полярных сияний без использования техники для центральной части России на данный момент мала, добавили ученые.
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Полярные сияния в средней полосе России скоро прекратятся, заявил ученый
13 октября, 02:35
 
НаукаМоскваСанкт-ПетербургРоссияРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
