"Нам выгодно": На Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 18.10.2025
08:00 18.10.2025
"Нам выгодно": На Западе признали неудобную правду о России
"Нам выгодно": На Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 18.10.2025
"Нам выгодно": На Западе признали неудобную правду о России
Запад старается полностью разорвать торговые связи с Москвой, но далеко не все европейские компании покинули российский рынок. Почему они не спешат выполнять... РИА Новости, 18.10.2025
"Нам выгодно": На Западе признали неудобную правду о России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. Запад старается полностью разорвать торговые связи с Москвой, но далеко не все европейские компании покинули российский рынок. Почему они не спешат выполнять указания Брюсселя и Вашингтона — в материале РИА Новости.

Вопреки всему

В России ведут бизнес 1,4 тысячи немецких компаний, пишет Bild. В том числе это дочерние предприятия. Оборот за прошлый год — около 20 миллиардов евро.
В частности — производитель сыра Hochland, бренды Nivea и Eucerin, сеть магазинов Metro, фармкомпания Merck, изготовитель медицинской техники B. Braun.
Оптовая группа Metro оправдывалась ответственностью перед сотрудниками. На самом деле — очень большие доходы.
В целом в стране продолжает работать порядка половины западных компаний, а часть передала управление подконтрольным лицам, отмечал Владимир Путин.
"Примерно одна четверть действительно ушла", — уточнял он.
Разрыв для бизнесменов был болезненным. Так, концерн Siemens недосчитался 600 миллионов евро, Volkswagen — 400 миллионов, McDonald's — 1,2 миллиарда долларов.
Не покинули Россию Mars, Procter & Gamble, "Ашан", Benetton Group, Райффайзен Банк и многие другие.
Золотая жила

Понятно: нести убытки мало кому хочется.
"Российский рынок товаров и услуг — один из крупнейших в Европе, здесь можно хорошо зарабатывать", — поясняет РИА Новости экономист Артем Пылин.
Переориентация на другие страны требует времени и финансирования, а внутренний рынок ЕС переживает не лучшие времена, добавляет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Еще один фактор — жесткие условия ухода. В конце прошлого года минимальный дисконт для сделок по продаже повысили с 50 до 60%, а взнос в бюджет — с 15 до 25% рыночной цены и далее еще по пять процентов в два последующих года.
Кроме того, компании понимают: возврат в Россию может быть затруднен определенными требованиями на фоне утраты доверия местными потребителями, говорит Пылин.
Лишились многого

Ушли — потеряли значительные заказы и прибыли. Результат — рост безработицы уже в рамках собственной национальной экономики. Пример — немецкие автоконцерны, указывает Новикова.
По данным Tagesspiegel, за год они сократили 51,5 тысячи рабочих мест.
Во втором квартале прибыль Volkswagen упала более чем на треть (36,3%) по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 2,29 миллиарда евро. У Mercedes-Benz Group AG — в 3,3 раза.
В России немецкие филиалы могли бы получать материалы, сырье, металл и энергию по гораздо более низким ценам, чем в Германии, подчеркивает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
Примут не всех

Ряд ушедших компаний подали заявки на регистрацию товарных знаков: Mercedes-Benz, Audi, Henkel, Zara, McDonald's.
Так они стремятся сохранить контроль над брендом, объясняет Пылин.
"Это может сигнализировать о том, что компания потенциально допускает возможность вернуться, если геополитическая ситуация изменится. Зачастую такие сценарии закладываются в корпоративные стратегии", — отмечает эксперт.
Обширный российский рынок всегда был лакомым куском для западного бизнеса. Те, кто остался, по-прежнему получают стабильный доход.
А "блудные бренды" намекают на возвращение. Но это будет непросто из-за утраты доверия. Кроме того, Путин предупреждал: снова работать в России позволят лишь тем, чья деятельность выгодна стране.
